5 filmes alemães premiados para assistir na Netflix

Basta citar alguns nomes para comprovar a qualidade do cinema alemão. Werner Herzog, Wim Wenders, Rainer Werner Fassbinder, Florian Henckel, Klaus Kinski, dentre muitos e muitos outros nomes de realizadores desse e de outros tempos. Se você ainda não conhece muito da cinematografia do país, saiba que a Netflix possui em seu catálogo uma seleção de produções de alta qualidade que irão respaldar o vanguardismo e autenticidade. Dentre as obras aclamadas e premiadas, a plataforma conta com “Schumacher”, de 2021, de Hanns-Bruno Kammerstöns e Vanessa Nöcker; “Está Tudo Certo”, de 2021, de Eva Trobisch; e “Herbert”, de 2018, de Thomas Stuber. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Schumacher (2021), Hanns-Bruno Kammertöns e Vanessa Nöcker Por meio de imagens inéditas de Schumacher e uma aparição rara de sua esposa, Corinna, o documentário permite que os espectadores entendam melhor a estrela mundialmente conhecida, bem como a lesão devastadora que sofreu esquiando e que virou sua vida de cabeça para baixo. Também outros membros da família, como seu pai, Rolf, o irmão, Ralf, e seus dois filhos Gina-Maria e Mick, assim como figuras proeminentes da F1, traçam um retrato íntimo da vida do corredor, acenando para o fato de Schumacher ser o piloto de carro de corrida sete vezes campeão do mundo.

Está Tudo Certo (2018), Eva Trobisch Janne é uma jovem que trabalha em uma editora de livros. Um dia decide ir a uma festa sem a companhia de seu namorado. Na ocasião, ela bebe, dança e se diverte com o cunhado de seu chefe, que acaba interpretando a situação de maneira equivocada. Após rejeitá-lo, Janne é forçada a ter relações sexuais com o homem e tenta encarar sua situação sem transformá-la em um grande drama. Seguindo sem dar queixa do agressor e sem revelar o ocorrido com ninguém, Janne é surpreendida ao descobrir que seu estuprador trabalhará no mesmo escritório que ela. Lentamente, ela vê seu autocontrole escorregando por entre os dedos, enquanto tenta manter a aparência de que tudo está bem.

Herbert (2015), Thomas Stuber Após anos seguindo carreira como pugilista, Herbert agora trabalha como segura e cobrador de dívidas, além de treinador para novos boxeadores promissores. Ignorando há meses alguns sintomas em seu corpo, ele é diagnosticado com ALS, uma doença degenerativa muscular incurável, ele é dispensado de todos os seus empregos. Para consertar o que deu errado em sua vida, Herbert pretende gastar seus dias finais se reconectando com a filha, na qual não vê desde os seis anos, e ao lado de sua namorada, Marlene.

Nós Somos Jovens. Nós Somos Fortes (2014), Burhan Qurbani O filme narra o fatídico dia em que um grupo de hooligans atearam fogo em um abrigo do bairro de Lichtenhagen, em Rostock. O ataque neonazista ocorreu em agosto de 1992 e não deixou mortos. O longa-metragem busca mostrar o episódio por diferentes pontos de vista: uma imigrante vietnamita, um rapaz desempregado e um político.