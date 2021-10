10 filmes mais doces que chocolate no catálogo do Amazon Prime Video

Hachiko: Sempre ao Seu Lado (2009), Lasse Hallström

Quando um filhote de Akita se perde no caminho do Japão para os Estados Unidos, o cãozinho é encontrado por Parker Wilson, um professor universitário que acaba de desembarcar de um trem no caminho de volta do trabalho. Sem saber o que fazer com o animal, Parker o leva para casa e o chama de Hachi, palavra que conseguiu identificar em uma etiqueta presa no pescoço do bichinho. Sem ninguém para reivindicá-lo, o professor acaba se apegando ao cachorro, que cresce cada vez mais profundamente ligado ao amigo humano. Dedicado, o cão acompanha Parker todos os dias até a estação de trem. À noite, Hachi também o espera do lado de fora da estação, onde se encontram alegremente, em um elo reconhecido por todos que observam essa doce amizade.