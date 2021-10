10 filmes na Netflix que deveria ser considerado crime não assistir

O Dilema das Redes (2020), Jeff Orlowski

O filme combina entrevistas com especialistas em tecnologia, incluindo ex-funcionários de gigantes do Vale do Silício, e em paralelo um drama ficcional que ilustra os efeitos negativos das mídias sociais sobre as famílias americanas. Entre as muitas questões abordadas, estão como as empresas de tecnologia influenciaram as eleições, a violência étnica e os índices de depressão e suicídio.