10 suspenses na Netflix que vão desgraçar sua cabeça e fazer picadinho de suas certezas

Um bom thriller psicológico é aquele que surpreende o público. Alguns cineastas, como Stanley Kubrick, Roman Polanski e Denis Villeneuve são mestres em realizar esse tipo de filme. É difícil pregar peça no espectador, porque, convenhamos, eles já viram de tudo. É preciso ter muita criatividade, um roteiro muito inteligente, uma fotografia que saiba projetar sua mensagem onde as palavras não sejam capazes de chegar e uma montagem que, no final das contas, conecte tudo. Essas ferramentas são como superpoderes nas mãos de um cineasta que sabe usá-las da melhor maneira. Aqui, alguns filmes que vão brincar com sua cabeça. Entre eles, “À Espreita do Mal”, de 2019, de Adam Randall; “I am Mother”, de 2019, de Grant Sputore; e “Águas que Corroem”, de 2018, de Jen McGowan. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

À Espreita do Mal (2019), Adam Randall Um menino de 12 anos desaparece após ser visto pela última vez andando de bicicleta. Ele se torna mais um na lista de outras crianças que sumiram em uma pequena cidade, onde o detetive Greg Harper tenta juntar pistas antes que haja mais casos. Em casa, o detetive enfrenta outro problema: sua esposa, Jackie, o traiu recentemente. Nesta atmosfera tensa, coisas estranhas começam a acontecer, como Greg ficar trancado em um armário enquanto resgata o hamster da família ou os talheres desaparecerem das gavetas da cozinha.

I Am Mother (2019), Grant Sputore Anos após um misterioso evento que extinguiu a população mundial, um robô conhecido como Mãe cria a primeira de uma nova geração de humanos. Filha foi treinada em engenharia avançada e tem habilidades médicas, bem como conhecimentos da filosofia moral. Ela acredita que o mundo foi devastado por doenças graças ao comportamento autodestrutivo dos humanos. Quando uma mulher ferida aparece na eclusa de ar do bunker, implorando por ajuda e dando informações diferentes de Mãe, Filha começa a questionar quem está falando a verdade.

Águas que Corroem (2018), Jen McGowan Sawyer é uma estudante universitária a caminho de uma entrevista de emprego em Washington DC. Logo ela se vê perdida, conforme o GPS a envia por caminhos que não existem. Frustrada, ela decide parar na estrada e abrir um mapa de papel, quando dois desconhecidos suspeitos oferecem ajuda. Pressentindo o perigo, Sawyer tenta escapar. Inicia-se, então, um jogo de gato e rato.

Já Não me Sinto em Casa Nesse Mundo (2017), Macon Blair Uma auxiliar de enfermagem deprimida tem sua casa invadida por bandidos. Quando ela percebe que a polícia não tem real interesse em solucionar o caso, ela decide ocupar sua rotina entediante à procura dos ladrões e recuperar seus bens. Na caça por seus ofensores, ela tem a ajuda de seu excêntrico e desprezível vizinho. No entanto, logo eles se dão conta de que estão se metendo com perigosos bandidos.

Mother! (2017), Darren Aronofsky Um casal transforma uma antiga casa em um lar. A jovem esposa está grávida e o marido, um escritor famoso, é aparentemente amável. Certo dia, um visitante inesperado pede para passar a noite na residência e o marido aceita. De repente, novas visitas inconvenientes chegam, causando uma série de eventos perturbadores. O local tranquilo e de aconchego familiar se torna um ambiente caótico e inseguro para a futura mãe e seu bebê.

À Sombra do Medo (2016), Babak Anvari Ambientado em Teerã, em 1988, mãe e filha ficam trancafiadas em seu apartamento durante a guerra Irã-Iraque. Resistindo aos bombardeios de mísseis, elas se escondem no porão durante os ataques aéreos enquanto a cidade se esvazia. Em meio a tudo isso, vizinhos sussurram sobre crenças e presságios de destruição. Uma criança órfã de outro apartamento informa que o prédio está assombrado por um “djinn” e coisas estranhas começam a acontecer.

Rua Cloverfield, 10 (2016), Dan Trachtenberg Antes de deixar sua casa, Michelle ouve notícias sobre quedas de energia na costa pelo rádio. Ela pega uma estrada para seguir para o interior, mas sofre um terrível acidente de carro e acorda em um quarto vazio, acorrentada à parede. Logo Michelle conhece Howard e Emmett, homens que afirmam ser seus salvadores, não seus sequestradores. Eles contam que um cataclisma tornou a Terra inabitável e que a encontraram a tempo de salvá-la. Michelle é rapidamente confrontada com uma questão: ela tem sorte ou azar de estar no bunker com eles?

Capitão Phillips (2013), Paul Greengrass O filme é baseado em uma história real, em que o capitão Richard Phillips foi feito de refém por piratas armados da Somália. Depois que seu navio é sequestrado em alto mar, Phillips se rende aos piratas para proteger sua tripulação. Casado e pai de dois filhos, ele faz uma fuga malsucedida antes de um esquadrão de elite de atiradores da marinha americana chegarem ao seu resgate em uma operação autorizada pelo presidente Obama.

Efeito Borboleta (2004), Eric Bress e J. Mackye Gruber Evan é um estudante universitário que, quando criança, fazia desenhos distorcidos, desmaiava repentinamente e agarrava facas na cozinha. Ao reler a página de um de seus diários da escola, é capaz de voltar no tempo e mudar acontecimentos de sua vida. No entanto, cada vez que ele retorna para consertar algo, o presente também se altera, deixando Evan preso em um espiral de realidades alternativas.