6 filmaços novos imperdíveis que chegaram a Netflix esse mês

The Spokeswoman (2020), Luciana Kaplan

O documentário narra a história de María de Jesús “Marichuy” Patricio Martínez, da Nação Nahua, que em 2018 foi a primeira mulher indígena a se candidatar à presidência do México. Como curandeira e ativista dos direitos humanos, Marichuy é escolhida pelo Congresso Nacional Indígena como porta-voz para disputar chefe do Executivo nacional com objetivo de chamar atenção para as questões enfrentadas pelos indígenas em todo país. Embora Marichuy não consiga apoio suficiente nas eleições, ela lidera um movimento revolucionário de preservação do meio-ambiente em meio ao progresso global do capitalismo.