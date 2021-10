9 filmes de romance encantadores e irresistíveis para assistir no Amazon Prime Video

Verão chegou e, com ele, aquela chuvinha gostosa no final do dia que dá vontade de se encolher no sofá e escolher um bom filme para assistir no streaming. Se tiver alguém para ver abraçadinho, melhor ainda. Com tudo favorecendo o clima de romance, nada como uma produção na mesma sintonia. Aqui estão algumas obras do Amazon Prime Video que vão te deixar encantado e ainda mais apaixonado. Entre elas, “Casal Improvável”, de 2019, de Jonathan Levine; “Uma Segunda Chance para Amar”, de 2019, de Paul Feig; e “Yesterday”, de 2019, de Danny Boyle. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Casal Improvável (2019), Jonathan Levine Fred Flarsky é um jornalista investigativo que trabalha para um site de notícias. Em um evento, reconhece Charlotte Fields, que havia sido sua babá na infância e por quem tinha uma queda. Charlotte, agora, é um importante nome na disputa à presidência dos Estados Unidos e contrata Fred para escrever seus discursos de campanha. A química inegável dos dois irá causar uma série de incidentes que podem atrapalhar Charlotte a alcançar seus objetivos.

Uma Segunda Chance para Amar (2019), Paul Feig Diagnosticada com uma grave doença, Kate, de 20 e poucos anos, decide tomar uma série de decisões irresponsáveis, como beber exageradamente e sair com caras aleatórios. Trabalhando como elfa do Papai Noel em uma loja, um dia ela conhece Tom, um rapaz excêntrico. Eles passam a se encontrar e trocam conversas profundas, fazendo Kate repensar sua forma de encarar a vida e lidar com o medo da morte.

Yesterday (2019), Danny Boyle Jack é um músico que batalha pelo sucesso. Ele toca em cafés e calçadas e é agenciado por Ellie, sua amiga de infância. Jack mora com os pais em Suffolk e está pronto para jogar a toalha, desistindo da carreira malsucedida. Em uma noite, um blecaute de 12 segundos ocorre em todo o planeta e Jack é atropelado por um ônibus. Então, ele desperta em um mundo que nunca ouviu falar dos Beatles. Não há vestígios da banda em nenhum lugar. Quando Jack começa a tocar canções como “Imagine” e “Back in the USSR”, as pessoas ficam em choque com a potência das letras e melodias.

Se a Rua Beale Falasse (2018), Barry Jenkins O filme é ambientado na década de 1970, em Beale Street, Nova York. Fonny e Tish eram amigos de infância antes de se apaixonarem na idade adulta. Tish está grávida quando Fonny é preso acusado falsamente de estupro. Deixada sozinha, Tish e sua família fazem todo o possível para provar a inocência de Fonny e tirá-lo da cadeia antes do nascimento do bebê.

Simplesmente Acontece (2014), Christian Ditter Alex e Rosie são amigos de infância inseparáveis. Na comemoração dos 18 anos de Rosie, os dois se beijam e isso impacta para sempre a amizade. Ela não se lembra exatamente do que houve, porque estava bêbada. Ele acha que ela evita propositalmente falar sobre o assunto. No baile da escola, Rosie passa a noite com um galã e acaba engravidando. Com o passar dos anos, uma série de desencontros impedem Alex e Rosie de ficarem juntos, embora sejam, desde o beijo, secretamente apaixonados um pelo outro.

O Lado Bom da Vida (2012), David O. Russell Pat Solitano é um ex-professor do ensino médio que tem um surto de violência ao flagrar sua esposa com outro homem no chuveiro. Depois de ser liberado de uma ala psiquiátrica de Baltimore, onde passou oito meses, ele retorna para a casa de seus pais, banido de sua vida anterior. Na vizinhança, ele desenvolve uma amizade improvável com Tiffany, uma viúva que luta contra a depressão e que está obcecada em vencer o concurso de dança local. Os dois se tornam parceiros na competição, enquanto se ajudam mutuamente a superar seus traumas e reconstruir suas vidas.

O Artista (2011), Michel Hazanavicius Ambientada em Hollywood na década de 1920, George Valentin é um astro do cinema mudo que vê sua carreira entrar em declínio com a chegada do cinema falado. Após ser clicado por paparazzi com uma figurante novata, Poppy Miller, George volta a ganhar os holofotes. Enquanto enfrenta dificuldades de se adaptar às inovações, Poppy se torna uma estrela em ascensão.

Happythankyoumoreplease (2010), Josh Radnor Sam, um aspirante a escritor com um leve traço de autodestrutividade, sempre sabota as possibilidades de encontrar um editor para seu romance. Em uma dessas ocasiões, ele resgata uma criança abandonada no metrô. Estranhamente e irrealisticamente, Sam mantém o garoto em sua casa. Ele desiste de levá-lo à polícia ou ao Serviço Social após descobrir que a criança já foi rejeitada em diversos lares pelo qual passou.