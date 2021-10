7 filmes novos no Amazon Prime Video com mais 95% de avaliações positivas

Para quem não sabe, o Rotten Tomatoes conta com centenas de críticos especializados e renomados que avaliam simbolicamente com tomates podres ou frescos todos os filmes lançados de diversas partes do mundo. A Revista Bula selecionou produções disponíveis no Amazon Prime Video, que foram lançadas recentemente e que tiveram aprovação de 95% entre os especialistas que determinam o tomatômetro. Nessa lista aqui só tem tomate fresquinho para você se deliciar. “Fourteen”, de 2019, de Dan Sallit, pode ser visto pelo canal Looke gratuitamente por sete dias. Entre outros destaques, “Val”, de 2021, de Ting Poo e Leo Scott; “Minari: Em Busca da Felicidade”, de Lee Isaac Chung; e “O Som do Silêncio”, de 2020, de Darius Marder. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Val (2021), Ting Poo e Leo Scott O documentário é centrado na vida e carreira do ator Val Kilmer, que perdeu recentemente a voz para o câncer e fala por meio de uma caixa de voz, enquanto seu dedo fecha a abertura do tubo introduzido em sua garganta. Por meio de flashbacks de décadas atrás e a narração de seu filho, Jack, Kilmer revisita seus anos de ouro no cinema, entre produções que o tornaram uma celebridade, mas também deixaram manchas em sua história, com comportamentos explosivos nos sets de filmagem e ausência dentro de casa. Um retrato de um homem que ganhou tudo e perdeu quase tudo.

Minari: Em Busca da Felicidade (2020), Lee Isaac Chung A família Yi se muda da Coreia para uma fazenda no Arkansas, Estados Unidos, para trabalhar com cultivo de vegetais coreanos que serão vendidos em uma feira especial. A esposa, Monica, não acredita que o negócio será bem-sucedido, o que coloca pressão sobre o casamento com Jacob. O filho, David, de 7 anos, sofre de problemas cardíacos, então a mãe de Monica, Soon-ja, chega da Coreia para ajudar. Embora relutantes, David e Soon-ja constroem uma relação de amizade temperada com humor, doçura e drama.

O Som do Silêncio (2020), Darius Marder Rubem é baterista de uma banda de punk-rock e ex-viciado em heroína. Sua audição está se deteriorando rapidamente, trazendo um fim abrupto para sua carreira musical. Sem condições financeiras para custear uma cirurgia que talvez sequer recupere sua audição, Rubem é levado por Lou, sua namorada e colega de banda, a uma clínica onde surdos vivem em uma comunidade. O filme detalha sua jornada para a aceitação de sua condição.

Uma Noite em Miami (2020), Regina King Cassius Clay, Malcolm X, Jim Brown e Sam Cooke passam a noite de 25 de fevereiro de 1964, juntos em Miami, comemorando a vitória histórica de Cassius contra Sonny Liston, que o levou ao primeiro cinturão dos Pesos Pesados. O encontro epifânico, repleto de debates sobre a sociedade, os problemas raciais e os direitos civis, mostra as figuras sem divinizá-las em qualquer sentido, e, apresentando-os sob uma luz visceralmente realista, repleta de vulnerabilidades, medos e preconceitos arraigados.

Dor e Glória (2019), Pedro Almodóvar Salvador Mallo é um cineasta com bloqueio criativo e que não lança filmes há anos. Graças ao seu sucesso passado, acumulou dinheiro suficiente para viver cercado de obras de artes caras e reclamando sobre suas dores de cabeça, depressão e outros problemas de saúde. Um dia, Mallo revê o ex-ator Alberto, com quem teve uma briga durante as gravações de um de seus filmes. O reencontro fará o cineasta refletir sobre as escolhas que fez na vida e revisitará lembranças de sua infância, do primeiro amor, dentre outras experiências marcantes de sua história.

Entre Facas e Segredos (2019), Rian Johnson Harlan Thrombey, um famoso romancista de mistério, convida toda sua família para sua mansão em Massachusetts para comemorar seu 85º aniversário. No entanto, na manhã seguinte, Harlan é encontrado morto com sua garganta cortada. Enquanto a polícia considera a morte um suicídio, o detetive Benoit Blanc é contratado para conduzir uma investigação independente. Dias depois, a empregada também é encontrada morta, tornando o mistério ainda mais intrigante.