10 filmes novos fabulosos para assistir com as crianças na Netflix

Adultos que possuem crianças em casa se preocupam o tempo inteiro em como mantê-las ocupadas e entretidas. Estão sempre buscando programações seguras, divertidas e que deem os melhores exemplos possíveis. A Revista Bula dá aquele help e traz essa lista com dicas maravilhosas do que ver na plataforma da Netflix. Entre as produções, “A Jornada de Vivo”, de 2021, de Kirk DeMicco e Brandon Jeffords; “Arlo, o Menino Jacaré”, de 2021, de Ryan Crego e Steve Neilson; e “Caçadores de Trolls: A Ascensão dos Titãs”, de 2021, Johane Matte e Francisco Ruiz-Velasco. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

A Jornada de Vivo (2021), Kirk DeMicco e Brandon Jeffords Com uma história comovente e cenários extraordinários, o filme segue Vivo, um jupará que faz números musicais pelas ruas de Havana, em Cuba, com seu dono, Andrés. A dupla é unida por um amor incondicional pela música. Um dia, Andrés recebe a carta de um antigo amor, e agora cantora famosa, Martha, o convidando a um de seus shows para que se reconectem. No entanto, uma tragédia acontece antes que o reencontro ocorra. Vivo e a sobrinha de Andrés, Gabi, saem em uma jornada emocionante para entregar uma mensagem de amor escrita há muitos anos pelo músico para Martha em forma de canção.

Arlo, o Menino Jacaré (2021), Ryan Crego e Steve Neilson Arlo é um ser híbrido, mistura de jacaré com humano, criado por Edmée em um pântano. Ele sonha em conhecer outros lugares e descobre que, na realidade, nasceu em Nova York e foi encontrado por Edmée em um cesto à deriva quando bebê. Decidido a encontrar seus pais, Arlo e um grupo de amigos excêntricos partem em uma viagem à cidade mais cosmopolita do mundo para fazer descobertas sobre seu passado.

Caçadores de Trolls: A Ascensão dos Titãs (2021), Johane Matte e Francisco Ruiz-Velasco O caçador de trolls Jim Lake é levado à batalha contra a Ordem Arcana, que busca despertar três Titãs que irão refazer o mundo e, no processo, extinguir humanidade. Acompanhado pelo mago Hisirdoux “Douxie” Casperan, seu melhor amigo Toby, sua namorada Claire e os irmãos alienígenas Akiridions Krel e Aja Tarron, Jim embarca em uma aventura para impedir a destruição planejada pelos Titãs.

Din e o Dragão Genial (2021), Chris Appelhans Din é um estudante universitário que ganha um bule de chá de um idoso. No recipiente contém um dragão mágico que pode lhe conceder três pedidos. O dragão, chamado Long, pretende atender rapidamente três desejos de Din para que possa finalmente cumprir sua missão de servir a dez mestres e ser libertado no mundo espiritual. No entanto, Din pretende usar seus pedidos gradualmente para se reconectar com Lina, sua amiga de infância, que se tornou muito rica e inacessível.

June e Kopi (2021), Noviandra Santosa Uma cadela de rua segue a ilustradora Arya até sua casa. Com medo da maioria das pessoas, o animal logo se apega à mulher, para a infelicidade de seu marido, Ale, que já tem um cachorro perfeitamente treinado, Kopi. Chamada de June, a cadela é proibida de entrar dentro de casa por Ale. Quando nasce a filha do casal, Karin, a cadela se torna sua mais leal protetora e conquista a confiança da família.

Uma Skatista Radical (2021), Manjari Makijany O momento catalisador para Prerna é a chegada de Jessica no vilarejo. Jessica chegou de Londres para conhecer o lugar que seu pai cresceu e confrontar sua ancestralidade. Prerna e seu irmão, Ankush, vivem na pobreza e sem perspectivas de um futuro diferente. Até que graças a essa simpática estranha, Prerna descobre sua verdadeira vocação.

O Homem Água (2020), David Oyelowo Gunner, de 11 anos, sofre ao ver a saúde de sua mãe se deteriorando diante de uma leucemia. Disposto a encontrar uma cura a qualquer preço, ele e a amiga Josephine, conhecida como Jo, iniciam uma jornada pela selva em busca de uma lenda urbana, o Homem Água. A criatura é conhecida por saber como enganar a morte. Diante da dor e da possibilidade da perda, ele conta com o poder de sua imaginação para destrancar um mundo mágico.

O Ritmo das Selvas (2020), Brent Dawes Quando os animais acordam uma manhã, ficam surpresos ao descobrir que de repente são capazes de falar. Eles rapidamente descobrem que o poder vem de um alienígena chamado Fneep, uma criaturinha azul e emborrachada que foi enviada pelo povo de Scaldra para conquistar a Terra. Munki, Trunk, Rocky e Humph são animais tão calorosos e amigáveis que, só para ajudar, se rendem a Fneep. Quando o pai do alienígena, o grande e tempestuoso Grogan, chega para buscá-lo para casa, ele decide levar os animais como prisioneiros de volta para Scaldra. Fneep defende seus novos amigos e usa abraços para converter seu pai a caminhos mais pacíficos.

Para os Felinos Que Amamos (2020), Mark Verkerk Um documentário de uma hora “narrado” por Abatutu, o gato mais famoso da Holanda. Ao longo do filme, vemos várias montagens de filmagens enviadas por proprietários de gatos. Cada segmento tem um tema, como “gatos e água”, onde os animais praticam travessuras aquáticas. Ainda, “gatos e crianças”, “gatos e música”, “gatos e cachorros”, “gatos e comidas”, entre outros.