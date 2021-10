9 filmes, cientificamente comprovados, que podem melhorar sua segunda-feira

Escola de Rock (2003), Richard Linklater

Dewey é um músico desempregado que fica sabendo sobre uma vaga de trabalho de professor substituto para alunos do quinto ano. Ele finge ser professor para assumir o cargo. Ao chegar no colégio, Dewey não sabe dar aulas, mas sabe conversar sobre música com as crianças. Então, ele apresenta para a classe o rock and roll. Ao invés dos conteúdos que deveria ensinar, ele passa a ensinar música e instrumentos musicais para as crianças. Depois, inscreve o recém-formado grupo musical da sala em uma batalha de bandas.