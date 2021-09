7 filmes na Netflix que trarão mais perguntas do que respostas

Introdução: Algumas pessoas detestam spoilers. Vira até motivo de briga e separação. Outras detestam surpresas e preferem ser informadas de tudo. Mas algumas coisas na vida não vêm com destino traçado, regras, determinações. É impossível prever o que pode acontecer. As obras desta lista são extremamente autorais e se parecem muito com seus cineastas. São como pinturas, em que é possível reconhecer o autor pela pincelada, pelo traço, pela luz ou pela sombra e, com certeza, pelo estilo. São obras que parecem membros, como braços e pernas de seus realizadores. Talvez, por isso, sejam produções tão profundas, tão questionadoras e da melhor qualidade. Estes filmes não oferecem respostas aos seus espectadores, mas os induzem a pensar, a fazer autocrítica, a analisar e criticar o mundo. Assim é o cinema artístico: enriquecedor para nossas almas, mesmo que indigesto, às vezes. Entre as produções, destaques para “Estou Pensando em Acabar com Tudo”, de 2020, de Charlie Kaufman; “O Diabo de Cada Dia”, de 2020, de Antonio Campos; e “O Poço”, de 2019, de Galder Gaztelu-Urrutia. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Estou Pensando em Acabar com Tudo (2020), Charlie Kaufman Lucy tem intenções de terminar o namoro com Jake, mas falta iniciativa. Ela parte em uma viagem para a casa dos pais do rapaz e, conforme, é apresentada para sua família e descobre fatos da infância do namorado, memórias de sua vida e conhece mais profundamente as peculiaridades destas pessoas, Lucy se sente cada vez mais presa a Jake.

O Diabo de Cada Dia (2020), Antonio Campos A história traz diversos eixos familiares no sul de Ohio, na década de 1960. Entre eles, o de Arwin, órfão depois que o pai (um veterano de guerra) se matou e a mãe morreu de câncer. Ele e Charlotte, que também é órfã, vivem como irmãos na casa da avó do jovem. Quando um novo pastor chega à cidade e seduz Charlotte, Arwin descobre que tem a mesma personalidade violenta do pai. Em outro arco, Carl e Sandy formam um casal de seriais killers, que dão carona a jovens rapazes somente para matá-los.

O Poço (2019), Galder Gaztelu-Urrutia “O Poço” é uma espécie de prisão vertical com centenas de andares, onde as pessoas são colocadas para serem punidas ou em troca de algo que desejam muito. Duplas são distribuídas por andar aleatoriamente e trocadas a cada mês. No centro do lugar, desce uma plataforma, onde é colocada a comida. As refeições são oferecidas de cima para baixo, proporcionando fartura para aqueles que estão em andares superiores e escassez para quem está embaixo.

The Discovery (2017), Charlie McDowell O cientista Thomas Harber anuncia sua descoberta ao mundo: a vida após a morte existe e ele consegue provar. Mas a descoberta tem consequências não intencionais, provocando suicídios em massa por todo planeta. Dois anos depois, a onda de mortes já atingiu quatro milhões de pessoas pelo mundo. Will, filho de Thomas, não acredita na descoberta do pai. Um dia ele conhece Isla, uma jovem marcada por uma vida trágica e que pretende cometer suicídio.

A Chegada (2016), Denis Villeneuve Uma linguista é convocada pelo governo americano para desvendar o idioma de alienígenas que pousaram na Terra. Por meio de uma pesquisa detalhada, a especialista encontrará meios de se comunicar com os serem extraterrestres e descobrir sua mensagem misteriosa. Em meio ao trabalho, fragmentos de sua memória trazem à tona experiências dolorosas do passado.

Buster’s Mal Heart (2016), Sarah Adina Smith Buster é um homem paranoico que vive nas montanhas invadindo chalés de férias vazios em busca de comida, enquanto é procurado por policiais. Alguns eventos misteriosos de seu passado o levaram a se retirar da vida em sociedade na virada do milênio. Em paralelo, uma outra narrativa é construída. No passado, Buster se chamava Jonas e trabalhava como concierge em um grande hotel à noite. Ele, a esposa e a filha viviam com os sogros, enquanto ele juntava dinheiro para realizar o sonho de se mudar para o campo. O que aconteceu com Jonas?