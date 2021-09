10 ótimos filmes de suspense psicológico na Netflix que você provavelmente nunca viu

Tempo Compartilhado (2018), Sebastián Hofmann

Pedro, Eva e o filho pequeno saem de férias em um resort para uma semana de relaxamento. Eva está confusa, pois não sabe como Pedro vai arcar com acomodações tão caras. Pedro, na realidade, não vai pagar quase nada, porque concordou em ouvir uma palestra de vendas, os chamados timeshares do Everfields Resorts, em troca da estadia. As coisas saem do controle imediatamente quando Pedro, Eva e o filho descobrem que terão de dividir o lugar com uma família desconhecida.