7 filmaços que acabaram de chegar à Netflix para você enfrentar a última semana de setembro

Setembro diz “adeus” após 10 anos das quatro semanas calorentas mais longas do ano. A vida retorna à normalidade após a pandemia de coronavírus, mostrando que tudo na vida passa, exceto o nosso vício por filmes. Para ajudar essa última semana do mês a passar mais depressa, se você também concorda que os últimos dias foram longuíssimos, a Revista Bula fez uma seleção primorosa de obras que chegaram há pouco no catálogo da Netflix. Maratone e sobreviva a mais sete dias de 43 horas da maneira mais divertida e prazerosa possível: deitado no sofá. Entre os destaques, “Um Ninho a Dois”, de 2021, de Theodore Melfi; “A Ausência que Seremos”, de 2020, de Fernando Trueba; e “BAC Nord: Sob Pressão”, de 2020, de Cédric Jimenez. Os títulos estão organizados de acordo com a data de lançamento e não possuem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Um Ninho a Dois (2021), Theodore Melfi Lilly e Jack Maynard estão passando por um momento difícil depois de sofrerem uma grande perda. Jack tem de enfrentar os problemas da família sozinho, enquanto Lilly lida com sua culpa. As dificuldades de Lilly ficam ainda piores quando um passarinho, que fez um ninho em seu quintal, começa a assediá-la e atacá-la. Comicamente obcecada em se livrar do pássaro, Lilly procura ajuda de Larry, um psicólogo peculiar que se tornou veterinário. Ele irá ajudá-la a explorar, reconhecer e enfrentar seus próprios problemas.

A Ausência que Seremos (2020), Fernando Trueba Baseado nas memórias de Héctor Abad Faciolince, o filme se ambienta em duas linhas temporais. Primeiro, em Torino, 1983, quando Héctor é um estudante colombiano convocado para uma cerimônia de homenagem ao seu pai, um célebre professor, médico e defensor da justiça social, morto em decorrência da violência política estabelecida na Colômbia nas últimas décadas. Então, somos levados de volta à infância de Héctor em Medellín, conforme ele relembra de sua afetuosa relação com o pai, mesmo nos momentos de disciplina.

BAC Nord: Sob Pressão (2020), Cédric Jimenez Baseado em uma história real, em 2012, 18 policiais da unidade Bac Nord, na Marselha, foram presos acusados de extorsão e roubo de drogas, alegando que os alucinógenos apreendidos foram usados para pagar informantes em sua tentativa de derrubar um dos traficantes que opera nos subúrbios. Greg, Yass e Antoine são integrantes do esquadrão que acabam infringindo a lei, enquanto recrutam membros de sua unidade em uma operação pouco ortodoxa que culmina na invasão de um esconderijo de traficantes locais. A operação é bem-sucedida, mas meses após se tornarem heróis em seu departamento, o trio é preso pela Corregedoria.

O Quinto Set (2020), Quentin Reynaud Desde muito jovem, Thomas se dedica completamente ao tênis e parece estar a caminho de se tornar campeão mundial. No entanto, ele agora chega aos 37 anos ainda sem o título e prejudicado por uma lesão provocada pelo esforço aos níveis máximos de sua preparação física. Mesmo assim, Thomas decide dar uma última chance e competir o Aberto da França. Será que o tenista finalmente alcançará a promessa da glória?

Gabriel e a Montanha (2017), Fellipe Barbosa O docudrama realizado por Fellipe Barbosa, amigo de Gabriel Buchmann, relata como o jovem que realizava uma pesquisa sobre a pobreza na África desapareceu, em julho de 2009, na última etapa de seu mochilão pelo continente, após um ano de andanças. Depois de 19 dias de sumiço, o corpo de Gabriel foi encontrado por moradores, sem sinais de violência e com seus pertences intactos, entre eles um acervo de fotos e cartas que seriam enviadas à sua família. Fellipe realiza uma investigação afetuosa e perspicaz sobre como o comportamento mercurial de seu amigo de infância alimentou seu destino. O cineasta rastreia os altos e baixos febris da jornada de Gabriel com encenações que nos mostram um personagem encantador e, ao mesmo tempo, enlouquecedor.

The Pirates of Somalia (2017), Bryan Buckley Badahur é um canadense politicamente consciente que se formou em jornalismo, mas não consegue um emprego na área. Ao conhecer o famoso jornalista Seymour Tolbin, que o aponta algumas direções para sua carreira, Badahur decide ir para a África cavar sobre o contexto socioeconômico dos navios piratas. Lá, ele consegue entrar em uma dessas embarcações, obtendo imagens de vídeo dos reféns, incluindo o sequestro de Maersk Alabama, contado em “Capitão Phillips”. Sua esperança é conseguir vender o material para a CBS e se tornar um jornalista investigativo de renome.