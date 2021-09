10 filmes maravilhosos no Amazon Prime Video que vão te fazer esquecer da Netflix

Mesmo aquilo que é bom enjoa. Doce enjoa. Até pamonha enjoa (juro!). Às vezes, Netflix também. Se você está cansado de ver os mesmos cartazes todas as vezes que vai procurar algo diferente para assistir, se lembre que há diversas opções de streaming, entre eles, o Amazon Prime, que é um quinto do valor de assinatura (sou de humanas, será que está certo?) e cheio de vantagens. Para completar, os administradores da plataforma deram uma “tunada” na programação, que está lotada de produções de altíssima qualidade. A Revista Bula traz algumas para você não ter que procurar muito. Entre os destaques, “Val”, documentário de 2021, de direção de Ting Poo e Leo Scott; “O Preço da Verdade”, thriller de 2019, de Todd Haynes; e “No Portal da Eternidade”, lançamento de 2018, do cineasta Julian Schnabel. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Val (2021), Ting Poo e Leo Scott O documentário é centrado na vida e carreira do ator Val Kilmer, que perdeu recentemente a voz para o câncer e fala por meio de uma caixa de voz, enquanto seu dedo fecha a abertura do tubo introduzido em sua garganta. Por meio de flashbacks de décadas atrás e a narração de seu filho, Jack, Kilmer revisita seus anos de ouro no cinema, entre produções que o tornaram uma celebridade, mas também deixaram manchas em sua história, com comportamentos explosivos nos sets de filmagem e ausência dentro de casa. Um retrato de um homem que ganhou tudo e perdeu quase tudo.

O Preço da Verdade (2019), Todd Haynes Robert Billot é um advogado em Cincinnati e trabalha em uma empresa que representa grandes corporações. Contra a vontade de seu escritório, ele ajuda um humilde criador de gado de Parkersburg, Wilbur Tennant, a processar a DuPont, responsável pela contaminação e morte de quase 200 vacas de sua fazenda. Conforme as investigações de Billot avançam, os danos provocados pela empresa na cidade se mostram mais nocivos que aparentam. Billot e Tennant estão dispostos a provar que a DuPont, maior empregadora da região, tem provocado câncer, cinomose e outros malefícios para os habitantes.

No Portal da Eternidade (2018), Julian Schnabel Em seus anos mais prolíficos, Van Gogh vive um relacionamento conturbado com seu amigo Paul Gauguin e constantes internações em instituições mentais. Pintar e todos os outros aspectos da sua existência são lutas constantes. Entre acontecimentos rotineiros, como retirar os sapatos ou ter um forte resfriado, Van Gogh tem epifanias. Apenas observar o ambiente ao seu redor o torna capaz de produzir obras seminais, mas estes pequenos momentos de glória são manchados por sua onipresente ansiedade social.

Nunca Deixe de Lembrar (2018), Florian Henckel von Donnersmarck Kurt Barnert cresceu na Alemanha nazista e sempre teve aspirações artísticas, alimentadas por sua tia, Elisabeth. Infelizmente, ela é atormentada por transtornos mentais que fazem com que o médico da SS determine sua morte, já que ela não se enquadra no plano de superioridade nazista. O vazio deixado por Elisabeth marca a vida de Kurt para sempre. Adulto, ele entra para a faculdade de artes, onde conhece o amor de sua vida, Ellie. Juntos, eles se mudam para a Alemanha Ocidental, antes da construção do muro de Berlim. Mas o pai de Ellie guarda segredos obscuros que poderão atrapalhar os planos do casal.

Vida Selvagem (2018), Paul Dano Joe, de 14 anos, é filho único de um casal em uma pequena cidade em Montana, na década de 1960. Perto de lá, uma floresta na fronteira canadense é assolada por um incêndio. Quando o pai de Joe perde seu emprego e seu senso de propósito, decide se juntar à causa do combate às chamas, deixando a esposa e o filho sozinhos. Joe é forçado a assumir o papel de adulto, quando testemunha a luta de sua mãe em manter a cabeça erguida enquanto vê seu casamento ser deteriorado.

Projeto Flórida (2017), Sean Baker Moonee é uma menina de 6 anos que vive com sua mãe irresponsável em um condomínio para pessoas mais pobres na Flórida. Famoso por seus parques de diversão, como a Disney, o estado esconde discrepâncias sociais. O filme acompanha a rotina das crianças, enquanto brincam e se metem em confusões, e dos adultos, enfrentando as dificuldades da vida, como suas famílias problemáticas, falta de dinheiro para o aluguel e inimizades com vizinhos.

Aliados (2016), Robert Zemeckis Max Vatan é um oficial de inteligência da RAF que conhece a francesa Marianne Beausejour, membro da resistência contra o nazismo, em uma missão perigosa no Norte da África, em 1942. Eles se apaixonam e acabam se cansando em Londres, onde têm um filho. Mas, para a consternação de Vatan, sua amada pode ser uma espiã alemã disfarçada durante todo o tempo que estão juntos. Amor e ideais serão testados em meio as pressões da guerra.

Até o Último Homem (2016), Mel Gibson O filme narra a história real do soldado Desmond Doss, médico no exército dos Estados Unidos, convocado para a sangrenta batalha do Pacífico, na Segunda Guerra Mundial. Se negando a carregar um rifle, Doss é ordenado a recuar quando estoura o confronto na Escarpa de Maeda, um campo de batalha sobre um íngreme penhasco. Se recusando a abandonar os companheiros, ele corre sozinho para a zona de matança carregando soldados feridos e os levando para um lugar seguro.

Um Limite Entre Nós (2016), Denzel Washington Em Pittsburgh, na década de 1950, Troy é um motorista de caminhão de coleta de lixo que se senta às sextas em seu quintal para jogar conversa fora com o amigo Bono. Não demora para que a esposa, Rose, se junte ao assunto, que introduz o espectador ao passado de Troy, um ex-jogador promissor de beisebol, cuja carreira foi interrompida após ele ser preso por matar um homem. Seu ressentimento pelo fracasso pessoal se torna ainda mais amargo quando somado à má relação com Cory, o filho que também é um atleta com um futuro brilhante.