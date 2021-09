5 series na Netflix com 100% de avaliações positivas

Formado por uma equipe gigantesca de críticos e especialistas sérios, respeitados e comprometidos com o melhor do audiovisual, o Rotten Tomatoes é uma das maiores referências mundiais em avaliação de filmes e séries. O tomatômetro classificou as séries desta lista com uma aprovação total, classificando-as na mais alta categoria de qualidade, a “certified fresh”. A Revista Bula traz aqui quais são elas. Destaque para “Feel Good”, de 2020, de Allie Pankiw e Luke Snellin; “Sex Education”, de 2019, de Laurie Nunn; e “Pose”, de 2018, de Ryan Murphy e Brad Falchuk. Os títulos estão classificados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Feel Good (2020), Allie Pankiw e Luke Snellin Mae Martin é uma comediante de stand-up canadense e ex-viciada em drogas. Após uma de suas apresentações, ela conhece George, uma inglesa de classe média, que reluta em assumir sua homossexualidade para sua família e amigos. Elas embarcam em um intenso relacionamento, mas as dificuldades começam quando a necessidade de Mae por drogas passa a se traduzir em uma carência afetiva obsessiva por George.

Sex Education (2019), Laurie Nunn Ottis Milburn é um estudante do ensino médio que teme que seus colegas de escola descubram que sua mãe é uma terapeuta sexual. Tímido e inseguro, Ottis é o oposto de seu melhor amigo, Eric, um adolescente extravagante e extrovertido, apesar de sofrer bullying do valentão do colégio por ser gay. Quando os alunos descobrem a profissão da mãe de Ottis, Maeve, a rebelde da escola, o convence de se tornar aconselhador sexual entre os adolescentes por meio terapias clandestinas agenciadas por ela.

Pose (2018), Ryan Murphy e Brad Falchuk Ambientada no final dos anos 1980, “Pose” é um musical que narra a história de Blanca, uma mulher trans que descobre ser HIV positivo. Ela decide transformar a residência onde mora na chamada Casa Evangelista, um local que abriga jovens LGBTQIA+ que não têm onde morar. Lá a comunidade também organiza concursos e bailes, durante o período de ascensão da cultura de luxo em Nova York.

I Think You Should Leave with Tim Robinson (2019), Zach Kanin e Tim Robinson Robinson é um mestre do constrangimento. Seus esquetes se resumem em personagens ou situações extremamente absurdas, que se concentram em dois tipos de personagens: pessoas que contam pequenas mentiras que ficam maiores e mais óbvias à medida que se recusam a confessar; e pessoas que são irracionais, confusas ou teimosas demais para entender o que acontece ao seu redor ou que se recusam a entender, porque isso exigiria admitir sua própria ignorância.