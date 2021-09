7 séries novas para se jogar no sofá e abraçar o final de semana

Ponto de Virada: 11/9 e a Guerra contra o Terror (2021), James LaPorta

A série documental traça as origens dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. São lembrados os eventos geopolíticos desde a invasão soviética ao Afeganistão em 1979, com aparato de imagens de arquivo e entrevistas com agentes do governo, como Milton Bearden, ex-agente da CIA, e Ali Soufan, ex-agente do FBI, além de líderes afegãos. Ao longo de tudo isso, gravações, fotografias e testemunhos de sobreviventes oferecem relatos em primeira mão do que aconteceu naquele dia fatídico.