5 grandes filmes de suspense na Netflix que você provavelmente não viu

Membros do clube do suspense e terror, adeptos da intriga, do susto e da adrenalina: há inúmeras opções de filmes para vocês na Netflix, já que a plataforma tem investido pesado em produções do gênero. Pode perceber que a maioria das estreias mensais incluem uma remessa avantajada de produções aterrorizantes e sangrentas. Para você não precisar ficar procurando, a Revista Bula te dá aquela mãozinha e indica obras de diversas nacionalidades que irão te deixar de cabelo arrepiado. Entre elas, “The Soul”, de 2021, de Cheng Wei-Hao; “Floresta de Sangue”, de 2019, de Sion Sono; e “Quem Com Ferro Fere”, de 2019, de Paco Plaza. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

The Soul (2021), Cheng Wei-Hao Wang Shicong, presidente de um grupo empresarial, é assassinado dentro de sua própria casa. O promotor Lian Wenchao e sua esposa, a policial A Bao, descobrem durante as investigações que toda a família do empresário tem conexão com sua morte. Conforme as informações vão aparecendo, o casal se aprofunda cada vez mais em um caso que pode lhes custar a própria vida.

Floresta de Sangue (2019), Sion Sono Em meio às notícias de um serial killer à solta, um grupo de jovens aspirantes a cineastas se sente atraído por um homem de meia-idade misterioso e carismático, chamado Murata, que vive um romance tórrido com uma mulher muitos anos mais jovem. Eles passam a filmar o casal às escondidas, mas logo são descobertos. Murata se aproxima do grupo e usa seus poderes de persuasão para manipular os jovens uns contra os outros e cria uma espécie de culto sádico de adoração à morte e ao sexo.

Quem Com Ferro Fere (2019), Paco Plaza Antonio Padin é chefe de um cartel de drogas liberado mais cedo da prisão por enfrentar uma doença terminal. Ao invés de voltar para casa com seus dois filhos, Kike e Toño, prefere gastar seus últimos dias em uma casa de repouso. O chefe de enfermagem do lugar é Mario, um homem que coincidentemente tem um passado com a família Padin, a quem ele considera responsável pela morte de seu irmão anos atrás. Enquanto Kike e Toño comandam o império das drogas construído pelo pai, Antonio e Mario se aproximam. O ex-criminoso, no entanto, não sabe que por trás das boas ações de Mario pode haver intenções vingativas.

O Bar (2017), Álex de la Iglesia Um grupo de pessoas tomam café em um bar no centro de Madri. Quando um dos clientes deixa o estabelecimento, leva um tiro na cabeça e morre. Diante do crime, os demais clientes temem deixar o local e serem igualmente assassinados. No entanto, a suspeita e a paranoia crescem no decorrer da convivência e faz com que uns se voltem contra os outros.