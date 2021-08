10 filmes na Netflix para encontrar o sentido da vida

Quando não conseguimos seguir o roteiro de “sucesso” estabelecido pela sociedade (como se casar, ter filhos, formar e conseguir um bom emprego), nos sentimos atrasados, forasteiros no mundo ou incompetentes. Sentir-se frustrado, disfuncional ou anormal devido as expectativas dos outros é causa para inúmeros problemas mentais que não precisariam ocorrer se apenas pudéssemos ser nós mesmos, sem pressões. Não se preocupe se você sente que não alcançou um certo sucesso ou determinadas coisas para sua vida. Não há somente um jeito certo de se viver. Preocupe-se em estar bem e fazer o bem. Que bom que o cinema existe para nos contar outras histórias, além da caixinha, e nos mostrar que sempre há alguém que com quem possamos nos identificar. Algumas dessas produções estão na Netflix e a Revista Bula indica agora. Destaques para “Adú”, de 2020 de Salvador Calvo; “Por Lugares Incríveis”, de 2020, de Brett Haley; e “Se Algo Acontecer… Te amo”, de 2020, de Michael Govier e Will McCormack. Os filmes não possuem critérios de avaliação e estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Adú (2020), Salvador Calvo O filme narra três histórias que estão destinadas a se cruzarem. Primeiro, um menino camaronês de 6 anos e sua irmã mais velha, que esperam agachados em uma pista de pouso para poderem entrar furtivamente em um avião que os conduzirá até a Europa. Em outra, um ativista ambiental se depara com um elefante morto sem suas presas. Além do combate à caça ilegal, ele tem de lidar com a chegada de sua filha da Espanha. Por fim, um grupo de guardas civis se prepara para enfrentar uma multidão subsariana que se aproxima das cercas que dividem a fronteira da África com Melilha.

Por Lugares Incríveis (2020), Brett Haley Traumatizada pela morte da irmã em um acidente de carro, Violet se fecha para o mundo. Diante de uma depressão, a adolescente sobe no parapeito de uma ponte e considera pular. Então surge Theodore Finch, um garoto rebelde e agressivo, que a convence de não tirar a própria vida. Apesar de também guardar seus próprios traumas, ele é quem reconecta Violet com o mundo. Juntos, o casal parte em uma jornada em belas paisagens de Indiana, regada a trechos fúnebres e melancólicos de Virgínia Woolf.

Se algo acontecer… Te amo (2020), Michael Govier e Will McCormack Curta-metragem de 13 minutos, que narra o drama de um casal após a perda de um filho. Um mergulho em um abismo de emoções, que traz à tona lembranças alegres e, ao mesmo tempo, dolorosas demais para serem encaradas. Como superar uma tragédia tão grande? Como reconstruir as pontes que se desfizeram? Como colar os cacos de um relacionamento quebrado pela partida de um filho?

Paulo, Apóstolo de Cristo (2018), Andrew Hyatt Lucas é um médico e pregador grego que vai até Roma para visitar seu velho amigo Paulo e extrair dele alguma sabedoria e palavra de exortação para a comunidade cristã, que vive sob a grave perseguição de Nero. Paulo está preso e em breve será executado, mas, antes, traz seus relatos de vida para Lucas. A história é intercalada e conectada com outras duas tramas: a de Maurício, um soldado romano responsável pela prisão onde Paulo está detido e que possui uma filha doente; e a perseguição dos cristãos em Roma.

Kiss and Cry (2017), Sean Cisterna O filme é inspirado na história real da canadense Carley Allison. Diagnosticada aos 17 anos com um tipo muito raro de câncer, Carley se negou a deixar que sua doença se tornasse definidora de sua vida. Patinadora artística e cantora, ela decidiu abrir o blog “Always Smile”, onde usou seu diagnóstico para inspirar jovens ao redor do mundo. Seu cotidiano, as internações, tratamentos e cirurgias foram documentados e publicados para que seus seguidores pudessem acompanhá-la e se sentir motivados.

O Mínimo para Viver (2017), Marti Noxon Ellen é uma artista de 20 anos que já passou por diversas instituições para tentar tratar sua anorexia nervosa. Apesar de problemática e disfuncional, a família luta para tentar impedir que a garota, que virou pele e ossos, desista de si mesma. Ellen é aceita em uma casa para jovens administrada por um médico peculiar, onde vivencia uma jornada incrível de autodescoberta junto a um grupo de jovens tão perdidos quanto ela.

Roman J. Israel, Esq. (2017), Dan Gilroy Roman é advogado em um escritório de defesa dos direitos civis ao lado de William Henry Jackson. Roman fica com a parte burocrática e nos bastidores, enquanto Jackson enfrenta os tribunais e recebe os louros. Quando Jackson tem um infarto e entra em coma, a empresa fecha. Roman, que recebia mal e não tinha economias, fica à deriva. O advogado George Pierce, um figurão do direito criminal, logo oferece a Roman um emprego que lhe renderá um dinheiro que nunca ganhou em seus 36 anos de carreira, mas que confrontará sua ética profissional e sua moral.

Beleza Oculta (2016), David Frankel Howard é um publicitário nova-iorquino bem-sucedido que fica desolado após a morte de sua filha. Tomado por desespero, ele não consegue mais se abrir com seus amigos Whit, Simon e Claire. Então, ele decide escrever cartas diretamente voltadas para os temas de amor, tempo e morte. Surpreendentemente, ele é visitado por esses conceitos sob encarnações de pessoas. Conforme dialoga com essas entidades universais, seus olhos são abertos para a beleza oculta que existe em cada uma delas.

O Quarto de Jack (2015), Lenny Abrahamson Jack é um menino esperto de cinco anos, cuidado e protegido por sua amorosa mãe. Ela se dedica a fazê-lo feliz, o enchendo de carinho, criando brincadeiras e contando histórias. O incomum é que a mãe é refém de um homem que a mantém há anos em cativeiro, e o filho é fruto de uma relação não consentida com seu captor. Ambos vivem em confinamento em um porão e Jack jamais conheceu o mundo exterior. Conforme o menino cresce e se torna mais curioso, ela percebe que não será possível continuar fingindo que está tudo bem. Então, eles criam um plano arriscado para fugirem de seu sequestrador.