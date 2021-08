10 filmes novos na Netflix para assistir e relaxar depois de uma semana difícil

O batidão da semana pode até desanimar, mas é no sábado e domingo que a gente se reconecta com nossa família, reorganiza os pensamentos e retoma o fôlego. Nada como esticar as pernas no sofá, ligar a televisão e deixar a imaginação levar com filmes divertidos e bem-humorados para carregar o peso dos problemas para longe e trazer leveza para sua alma. Esvazie a mente das preocupações e curta um comfort movie. Nesta lista, algumas produções para você esquecer dos problemas. Entre eles, “Moxie: Quando as Garotas Vão à Luta” (2021), de Amy Poehler; “Palavras que Borbulham como Refrigerante” (2020), de Kyohei Ishiguro; e “Ali no Queens” (2021), de Lucky Kuswandi. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

A Jornada de Vivo (2021), Kirk DeMicco e Brandon Jeffords “A Jornada de Vivo” é o primeiro musical da Sony Pictures Animations e a terceira colaboração com a Netflix, depois de “A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas” e “Din e o Dragão Genial”. Com uma história comovente e cenários extraordinários, o filme segue Vivo, um jupará que faz números musicais pelas ruas de Havana, em Cuba, com seu dono, Andrés. A dupla é unida por um amor incondicional pela música. Um dia, Andrés recebe a carta de um antigo amor, e agora cantora famosa, Martha, o convidando a um de seus shows para que se reconectem. No entanto, uma tragédia acontece antes que o reencontro ocorra. Vivo e a sobrinha de Andrés, Gabi, saem em uma jornada emocionante para entregar uma mensagem de amor escrita há muitos anos pelo músico para Martha em forma de canção.

Ali no Queens (2021), Lucky Kuswandi Ali é um adolescente de 17 anos que, após a morte de seu pai, decide ir para Nova York a procura de sua mãe, Mia. Ela partiu quando Ali tinha 5 anos em busca de uma vida melhor nos Estados Unidos. Quando Ali bate no endereço de uma carta enviada há décadas por sua mãe, se depara com Party, uma faxineira que divide apartamento com algumas amigas. Elas prometem ajudá-lo a procurar Mia em troca de algum dinheiro.

Moxie: Quando as Garotas Vão à Luta (2021), Amy Poehler A tímida Vivian, de 16 anos, passa despercebida em sua escola, onde os meninos publicam uma lista anual em que avaliam as garotas de acordo com atributos físicos. Quando ela testemunha a nova aluna, Lucy, sendo assediada por Mitchell Wilson, visto como uma liderança entre os garotos da escola, ela é confrontada a analisar o comportamento machista do ambiente escolar. Percebendo que todas as alunas simplesmente toleram atitudes inaceitáveis dos colegas do sexo masculino, ela decide publicar um zine com denúncias.

Palavras que Borbulham como Refrigerante (2020), Kyohei Ishiguro Cherry, um estudante japonês do ensino médio, tem como hobby a escrita, mas é péssimo em se comunicar com os outros. Enquanto isso, uma garota chamada Smile também tem vergonha de conversar com as pessoas por conta de um aparelho que tem em seus dentes. No entanto, suas vidas viram de cabeça para baixo quando se encontram pela primeira vez em um shopping. O romance floresce por meio da música, vídeos e poemas.

Uma Skatista Radical (2021), Manjari Makijany O momento catalisador para Prerna é a chegada de Jessica no vilarejo. Jessica chegou de Londres para conhecer o lugar que seu pai cresceu e confrontar sua ancestralidade. Prerna e seu irmão, Ankush, vivem na pobreza e sem perspectivas de um futuro diferente. Até que graças a essa simpática estranha, Prerna descobre sua verdadeira vocação.

Festival Eurovision de Canção: A Saga de Sigrit e Lars (2020), David Dobkin Lars Erickssong é um islandês que mora com seu pai e cuja vida mudou no dia em que viu o Abba tocar no concurso Eurovision, um programa de talentos musicais europeu. Obcecado em participar do Eurovision, Lars e sua melhor amiga, Sigrid, formam uma dupla chamada Fire Saga. Eles enviam a fita de audição e são aleatoriamente selecionados por um grupo de produtores islandeses. Apesar da participante Katiana ser a favorita, Lars e Sigrid vivenciam situações hilárias para conseguir chegar na final do programa.

Megarrromântico (2019), Todd Strauss-Schulson Natalie tem 30 e poucos anos e foi criada para acreditar que o amor não era possível para garotas como ela, acima do peso. Quando alguém a assalta na plataforma do metrô, ela bate a cabeça e acorda no hospital. De repente, o mundo ao seu redor se transformou. Sua vida se tornou uma mistura de conto de fadas com comédia romântica. Natalie agora tem a missão de descobrir que lição ela deve aprender para retornar à sua vida normal, mas, antes, ela quer desfrutar de sua fantasia.

Fútil e Inútil (2018), David Wain O filme é inspirado na história de Doug Kenney, fundador da revista de humor “National Lampoon”. No enredo, Kenney deixa Harvard para iniciar a subversiva, sexualmente explícita e contracultural revista que lhe tornou conhecido. Posteriormente, ele também alimenta um programa de sucesso na rádio, uma peça e realiza o filme “Animal House”, que arrecada mais de 100 milhões de dólares e lança uma geração de escritores e comediantes que iriam, entre outras coisas, estrelar e escrever “Saturday Night Live”, inovando o humor americano subversivo.

Gente de Bem (2018), Nicole Holofcener Anders Hill é um homem de 50 e poucos anos e recém-aposentado, com as mensalidades da faculdade de seu filho adulto pagas e pronto para colher os frutos de uma vida sensata. Em um insight, percebe que está farto de sua estabilidade e decide se separar da esposa e comprar um apartamento. Despido do conforto de sua identidade anterior, Anders embarca em uma jornada atrapalhada e comovente para reconciliar seu passado com seu presente.