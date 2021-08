9 séries da Netflix mais vistas no mundo em 2021

A Netflix brasileira tem cerca de 950 séries em todo seu catálogo. A quantidade e os títulos, no caso dos licenciados, variam de acordo com cada país. Isso explica o motivo de algumas séries serem sucessos em alguns lugares, mas não em outros. De um modo geral, o FlixPatrol consegue mostrar quais os programas mais vistos da plataforma em todo o mundo. Produções originais Netflix, que têm estreia mundial, costumam se destacar no Top 10. A série francesa “Lupin”, de 2021, é uma boa surpresa. Ela ultrapassa a audiência de “Bridgerton”, de 2020, provando que não necessariamente os títulos de língua inglesa são os favoritos do público. Ainda despontam entre os maiores sucessos do streaming “Hospital New Amsterdam”, drama médico lançado em 2018, e o suspense mexicano “Quem Matou Sara?”, que teve estreia neste ano. As séries estão organizadas de maior para menor pontuação de audiência.

1 — Lupin (2021), George Kay O pai de Açame Diop era um imigrante senegalês na França que, após ser acusado de roubar seu patrão, se enforca de vergonha. Vinte e cinco anos mais tarde, Açame se tornou um ladrão de elite, disposto a usar de suas habilidades para o roubo e seu carisma para se vingar de Hubert, o ex-patrão de seu pai.

2 — Bridgerton (2020), Chris Van Dose Em 1813, Daphne Bridgerton é apresentada à sociedade londrina na esperança de conseguir um marido adequado. Seu irmão mais velho, com seu olhar perspicaz, no entanto, torna tudo mais complicado ao impedir que a maioria dos candidatos consiga ir muito longe. Daphne tenta cumprir todas as regras sociais e as expectativas impostas às mulheres de sua época. Mas ela é jovem e ingênua demais e está prestes a descobrir que o mundo não é exatamente o que imaginava.

3 — Hospital New Amsterdam (2018), Michael Slovis e Darnell Martin Dr. Max Goodwin é o mais novo diretor médico do Hospital New Amsterdam, tradicional hospital que outrora era referência em qualidade, mas decaiu por conta da burocracia e falta de investimentos. Goodwin toma medidas drásticas para colocar o lugar novamente entre os melhores do país. Para isso, tem de lutar contra o subfinanciamento e falta de pessoal. Ao mesmo tempo, é desafiado em sua vida pessoal após receber diagnóstico de um câncer na garganta.

4 — Quem Matou Sara? (2021), José Ignacio Valenzuela Álex Guzmán cumpriu 18 anos de prisão, acusado do assassinato de sua irmã. Ao sair da cadeia, ele irá investigar a identidade e paradeiro do real culpado. Ele inicia um romance com Elisa, no intuito de se aproximar de Rodolfo Lazcano, principal suspeito da morte de Sara. Conforme ele aprofunda nos segredos obscuros desta família, ele percebe que o caminho que trilha poderá ser ainda mais perigoso do que imaginava.

5 — Ginny e Georgia (2021), Sarah Lampert Georgia é uma mãe na casa dos 30, que teve a filha Ginny quando ainda era adolescente. Hoje, a moça já tem 15 anos, é séria e centrada, enquanto sua mãe é extrovertida e charmosa. Georgia teve uma vida difícil durante a infância e adolescência, e se muda para Nova Inglaterra, onde tentará reconstruir seu lar e dar aos filhos a estabilidade que nunca teve. Contudo, o passado irá retornar para ameaçar o projeto de normalidade para sua família.

6 — Sex/Life (2021), Stacy Rukeyser Billie é uma dona de casa entediada que sonha acordada com os dias de festas selvagens e cheios de sexo de sua juventude, em particular, com um executivo de uma gravadora de música, Brad. Ela começa a escrever sobre suas experiências em seu laptop, até que um dia seu marido descobre o diário de memórias de Billie e o usa como manual de instruções para apimentar a vida sexual do casal.

7 — Vincenzo (2021), Hui-won Kim Vincenzo é uma série sul-coreana que mistura comédia e ação. Um advogado da máfia italiana decide voltar à Coreia, sua terra natal, após ser traído. Seu antigo chefe, Dom Fábio, morre, e o novo líder da família tenta matar Vincenzo. Na Coreia, ele tenta recuperar 1,5 toneladas de ouro que havia escondido em um prédio, chamado Geumga Plaza. Mas a missão fica complicada, quando o um grupo empresarial adquire o edifício.

8 — Lúcifer (2016), Tom Kapinos Lucifer Morningstar abandonou seu trono no inferno e se aposentou em Los Angeles. Apresentado à detetive de homicídios da LAPD, Chloe Decker, Lucifer fica intrigado com a compaixão que ela sente pela humanidade. Após conhecê-la, Chloe provoca em Lucifer uma disputa interna entre a tentação para o bem e sua vocação original para o mal.