5 melhores filmes novos na Netflix que o convencerão a ficar em casa no fim de semana

Se você está em busca de uma programação para seu final de semana, a Netflix está com filmes imperdíveis no catálogo. Com esses títulos, você pode fazer uma sessão de cinema com amigos ou sozinho sem sair de casa, evitando o alvoroço dos lugares e o stress do trânsito. Entre os títulos, a animação exuberante “A Jornada de Vivo”, de Kirk Demicco e Brandon Jeffords; o thriller “Beckett”, de Ferdinando Cito Filomarino; e a produção bollywoodiana “Mimi”, de Laxman Utekar. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

A Jornada de Vivo (2021), Kirk DeMicco e Brandon Jeffords Com uma história comovente e cenários extraordinários, o filme segue Vivo, um jupará que faz números musicais pelas ruas de Havana, em Cuba, com seu dono, Andrés. A dupla é unida por um amor incondicional pela música. Um dia, Andrés recebe a carta de um antigo amor, e agora cantora famosa, Martha, o convidando a um de seus shows para que se reconectem. No entanto, uma tragédia acontece antes que o reencontro ocorra. Vivo e a sobrinha de Andrés, Gabi, saem em uma jornada emocionante para entregar uma mensagem de amor escrita há muitos anos pelo músico para Martha em forma de canção.

Beckett (2021), Ferdinando Cito Filomarino Após sofrer um acidente de carro em uma estrada na Grécia, durante uma viagem turística, Beckett pretende ir para Atenas contatar a embaixada americana. No caminho, conhece Lena, uma ativista política disposta a ajudá-lo. Outras pessoas misteriosas surgem em seu caminho, revelando uma conspiração contra sua vida.

Mimi (2021), Laxman Utekar Mimi é uma aspirante a atriz que deseja ir para Bollywood e realizar o sonho de se tornar uma estrela de cinema. Sem dinheiro para correr atrás de seus objetivos, ela se depara com um casal de americanos que oferecem uma quantia para que ela seja barriga de aluguel. Os planos mudam de rumo quando o casal desiste do acordo e se recusa a ficar com a criança. Mimi decide criar o filho sob o risco de contrariar sua família conservadora.

Misha e os Lobos (2021), Sam Hobkinson Na Bélgica, em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, os pais de Misha são deportados. Ela é entregue para uma família adotiva e tem seu nome trocado para esconder a identidade judaica. Infeliz com o novo lar, a menina decide procurar pelos pais. Ela inicia uma jornada a pé, no meio da floresta, da Bélgica até a Alemanha. No seu caminho, cruza com uma matilha de lobos que a adotam e a ajudam a sobreviver.