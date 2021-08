5 filmes novos na Netflix para ajudar a superar aqueles dias em que tudo dá errado

A arte é uma revolução. Ela revela as facetas mais profundas da sociedade, constrói pontes culturais e manifestam emoções e pensamentos humanos muito íntimos, permitindo com que cada um de nós possamos nos sentir identificados, representados e, consequentemente, interligados. Faz com que a gente não se sinta tão solitário, caótico e estranho, já que alguém em algum lugar sente o mesmo. O cinema é uma das principais representações dessa revolução, porque tem um alcance enorme. Por onde ele passa, é capaz de transformar vidas de pessoas. Entre os filmes transformadores desta lista, “A Última Carta de Amor”, de 2021, de Augustine Frizzell; “A Jornada de Vivo”, de 2021, de Kirk DeMicco e Brandon Jeffords; e “Mimi”, de 2021, de Laxman Utekar. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

A Última Carta de Amor (2021), Augustine Frizzell Em 1960, Jennifer sofre um grave acidente de carro e tem amnésia. Ela tenta lentamente reconstruir sua vida com seu rigoroso marido, até que encontra uma série de cartas de amor endereçadas a ela e assinadas apenas pela letra B, indicando que ela mantinha um relacionamento extraconjugal. Décadas mais tarde, uma das cartas é encontrada pela jornalista Ellie, que fica obcecada em unir novamente os protagonistas deste amor proibido.

A Jornada de Vivo (2021), Kirk DeMicco e Brandon Jeffords Com uma história comovente e cenários extraordinários, o filme segue Vivo, um jupará que faz números musicais pelas ruas de Havana, em Cuba, com seu dono, Andrés. A dupla é unida por um amor incondicional pela música. Um dia, Andrés recebe a carta de um antigo amor, e agora cantora famosa, Martha, o convidando a um de seus shows para que se reconectem. No entanto, uma tragédia acontece antes que o reencontro ocorra. Vivo e a sobrinha de Andrés, Gabi, saem em uma jornada emocionante para entregar uma mensagem de amor escrita há muitos anos pelo músico para Martha em forma de canção.

Mimi (2021), Laxman Utekar Mimi é uma aspirante a atriz que sonha em ir para Bollywood e realizar o sonho de se tornar uma estrela de cinema. Sem dinheiro para correr atrás de seus objetivos, ela se depara com um casal de americanos que oferecem uma quantia em dinheiro para que ela seja barriga de aluguel. Os planos mudam de rumo quando o casal desiste do acordo e se recusa a ficar com a criança. Mimi decide criar o filho sob o risco de contrariar sua família conservadora.

Um Dia com Jerusa (2020), Viviane Ferreira Silvia é uma pesquisadora de mercado que perambula pelas ruas da cidade entrevistando moradores sobre uso do sabão em pó. Em um dia comum de trabalho encontra Jerusa, uma moradora do Bixiga. Enquanto Silvia faz perguntas para sua pesquisa, Jerusa começa a expor memórias de uma vida. O longa-metragem é uma homenagem à tradição oral negra transmitida através das histórias dos mais velhos.

Antonia: Uma Sinfonia (2018), Maria Peters Ambientado em Nova York, em 1926, Antonia Brico sonha em ser regente de orquestra, mas encontra inúmeros obstáculos, apesar de seu inegável talento e determinação. A profissão, na época, é praticamente dominada por homens e a entrada de uma mulher é bastante limitada. Fica ainda mais difícil quando ela tem de escolher entre o amor de sua vida e a música.