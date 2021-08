10 filmes perfeitos na Netflix para te livrar do tédio de domingo

No Vale das Sombras (2007), Paul Haggis

Hank Deerfield é um policial militar aposentado que descobre que seu filho Mike, um especialista do Exército recentemente retornado do Iraque, foi embora sem licença de sua base no Novo México. Em pouco tempo, os restos mortais carbonizados e desmembrados do jovem são encontrados no deserto. Hank se junta a Emily Sanders, uma detetive local, na tentativa de descobrir quem poderia ter feito uma coisa tão terrível para seu filho.