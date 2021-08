5 melhores filmes para ver com o seu pai na Netflix em 2021

Os pais presentes acabam se tornando heróis para os filhos, que os enxergam como modelos de força e caráter. Os bons pais moldam seres humanos capazes de transformar o futuro para o melhor. Se você tem um paizão por perto, não deixe de demonstrar seu amor e apreço pela companhia dele, afinal, se você chegou até aqui, foi graças aos seus cuidados e dedicação. A Revista Bula ainda selecionou filmes para você sentar e se divertir do ladinho do seu pai no sofá. Entre eles, “A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas”, uma animação de 2021, de Michael Rianda e Jeff Rowe; “Paternidade”, lançamento de 2021, de Paul Weitz; e “Tal Pai, Tal Filha (2018), Lauren Miller Rogen.Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas (2021), Michael Rianda e Jeff Rowe A tecnologia criou um abismo entre Katie e seu pai, Rick. Enquanto ela produz vídeos virais para o YouTube, o pai não tem ideia de como usar um smartphone. Além disso, as personalidades de ambos são bem diferentes. Katie planeja estudar cinema e seguir seus sonhos, já o pai pertence a uma geração que não sabe como expressar seus sentimentos. Para se aproximar da filha, Rick decide que toda a família irá levar Katie até a faculdade para uma última viagem juntos. No meio do caminho, um estranho evento apocalíptico fará com que robôs decidam dominar o mundo.

Paternidade (2021), Paul Weitz Matt Logelin perdeu a esposa durante o parto de sua filha, Maddy. Ele recebe a inesperada incumbência de criar uma criança sozinho. Enquanto Matt enfrenta os desafios de ser um pai solo, os colegas de trabalho, a sogra e outras pessoas passam a questionar sua capacidade de criar a filha fora de um modelo considerado socialmente “adequado”. Ele está determinado a provar que todos estão errados. Em alguns momentos, contará com a ajuda de amigos e familiares, mas a maior parte do tempo, Matt terá de confrontar os problemas da paternidade sozinho.

Milagre na Cela 7 (2019), Mehmet Ada Öztekin Remake do filme coreano de 2013, “Milagre na Cela 7” conta a história de Memo, um homem com deficiência intelectual que possui uma filha de 6 anos, Ova. As vidas de ambos são destroçadas quando ele é acusado injustamente pela morte de outra menina, filha de um oficial de alto escalão. Memo é sentenciado à morte, mas antes é enviado para a prisão. Ova passa a ser criada pela avó, mas deseja desesperadamente conviver novamente com o pai.

Tal Pai, Tal Filha (2018), Lauren Miller Rogen Após sabotar a noite de seu próprio casamento, Rachel vê o pai, Harry, deixando a igreja secretamente. Ele havia abandonado Rachel e sua mãe 26 anos antes e não manteve contato. Quando Harry a telefone algumas horas mais tarde, ela concorda em sair para beber com ele. Depois de ficarem embriagados, pai e filha embarcam juntos no cruzeiro que seria a lua de mel de Rachel.