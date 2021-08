5 filmes na Netflix para encarar a depressão da segunda-feira

Como Estrelas na Terra (2007), Aamir Khan e Amole Gupte

Crianças são, geralmente, seres adoráveis, tanto que, levados pela ingenuidade, pela visão edulcorada do mundo, da vida, não conseguem apreender o que a sociedade espera delas e dos adultos que podem vir a se tornar num futuro que chega a galope. É muito fácil para uma criança perder-se nos castelos de fantasia que somente ela acessa, principalmente se não orientadas por pais atentos e sensíveis. O protagonista de “Como Estrelas na Terra”, Ishaan, é um menino como outro qualquer, com talentos e dificuldades de um menino como qualquer outro. Passando por um momento particularmente ruim na escola, não consegue se concentrar nas lições, a ponto de sequer memorizar as letras do alfabeto. Seus professores não o toleram mais, os demais estudantes só o veem como mote para a próxima humilhação e o pai, aturdido, só encontra uma saída: despachá-lo para outro colégio, em regime de internato. O menino logo mergulha numa letargia que vai lhe tolhendo todas as vontades — e é assombrosa a interpretação de Darsheel Safary. No estranho lar que lhe arrumaram, surge para ele Nikumbh. O professor substituto de artes percebe o que está acontecendo e toma o partido do garoto, que corresponde e, de quebra, ganha uma nova vida. “Como Estrelas na Terra” é um filme repleto de nuances, de tons, que juntos compõem a história profunda que transcende o simples — e fustigado — plot do mestre que faz do amor por seus alunos, os mais problemáticos, em especial, sua razão de viver. É muito mais: é um filme denso, sem deixar de ser comovente, sobre uma questão mais comum — e mais grave — do que se pensa; é uma história que fala do quão uma pessoa que se importa verdadeiramente com alguém tão próximo faz a diferença, na vida daquele próximo e de todo o restante da humanidade. Do mesmo modo que numa constelação, aqui embaixo todo mundo também deve brilhar.