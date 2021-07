5 filmes da Netflix lançados no mês de julho que valem o aumento de preço da assinatura

Não adianta chorar, a Netflix já anunciou o aumento no valor do serviço e quem já era de casa tem 30 dias para aproveitar seus últimos momentos pelo preço desatualizado. Se neste mês o cliente se despede do precinho mais supimpa, então nada como fazer valer cada centavo. Com dezenas de títulos novos na plataforma, o ideal é recuperar o tempo perdido e colocar a lista de filmes em dia. A Revista Bula selecionou cinco estreias imperdíveis de julho para você assistir na Netflix. Entre eles, “A Última Carta de Amor”, de Augustine Frizzell; “Beleza Avassaladora”, de Vinil Mathew; e “Caçadores de Trolls: A Ascensão dos Titãs”, de Johane Matte e Francisco Ruiz-Velasco. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

A Última Carta de Amor (2021), Augustine Frizzell Em 1960, Jennifer sofre um grave acidente de carro e tem amnésia. Ela tenta lentamente reconstruir sua vida com seu rigoroso marido, até que encontra uma série de cartas de amor endereçadas a ela e assinadas apenas pela letra B, indicando que ela mantinha um relacionamento extraconjugal. Décadas mais tarde, uma das cartas é encontrada pela jornalista Ellie, que fica obcecada em unir novamente os protagonistas deste amor proibido.

Beleza Avassaladora (2021), Vinil Mathew Rani se casa com Rishu, mas ambos possuem personalidades muito diferentes. Por um lado, Rishu sempre trilhou um caminho linear. Ele é subjugado, inocente, tímido e sem muita ambição. Rani, por outro lado, é vivaz. Ela é vibrante e anseia por emoção na vida a cada momento. Os primeiros dias do casamento não vão muito bem. Rani é considerada rebelde e a família de Rishu recebe muitas reclamações da nora. Rishu, por outro lado, está apaixonado. Quando o primo de Rishu, Neel, entra em cena, Rani fica fascinada, o que a leva a dar alguns passos errados.

Caçadores de Trolls: A Ascensão dos Titãs (2021), Johane Matte e Francisco Ruiz-Velasco O caçador de trolls Jim Lake é levado à batalha contra a Ordem Arcana, que busca despertar três Titãs que irão refazer o mundo e, no processo, extinguir humanidade. Acompanhado pelo mago Hisirdoux “Douxie” Casperan, seu melhor amigo Toby, sua namorada Claire e os irmãos alienígenas Akiridions Krel e Aja Tarron, Jim embarca em uma aventura para impedir a destruição planejada pelos Titãs.

Céu Vermelho-Sangue (2021), Peter Thorwarth Nadjia viaja com o filho, Elias, da Alemanha para os Estados Unidos para realizar uma transfusão de sangue que irá curá-la de uma doença misteriosa. Durante o voo, um grupo de terroristas muçulmanos assume o controle do avião e, então, é revelado que Nadjia é uma vampira que não tem outra escolha, senão soltar suas presas para defender a si própria e ao filho.