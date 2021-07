5 séries novas da Netflix para românticos convictos

Young Royals (2021), Lisa Ambjörn e Lars Beckung

Príncipe Wilhelm se envolve em um escândalo e é enviado para um internato. Estudar no prestigioso instituto de Hillerska dará ao príncipe a oportunidade de explorar seu verdadeiro eu. O sonho de Wilhelm de um futuro cheio de liberdade e amor incondicional, longe das obrigações reais, no entanto, prova ser mais desafiador do que o previsto quando ele se torna o próximo na linha de sucessão do trono sueco. Ele deve fazer uma escolha entre o amor e o dever.