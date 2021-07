11 filmes relaxantes na Netflix onde tudo é perfeito e nada dá errado

Ela é Demais para Mim (2010), Jim Field Smith

Kirk é um cidadão médio, que trabalha como agente de segurança no Aeroporto Internacional de Pittsburgh. Um dia, ele conhece a bela Molly em um terminal de embarque. Quando Kirk é o único agente que não tenta flertar com ela no aeroporto, isso a deixa intrigada. Molly esquece acidentalmente o celular no terminal e combina com Kirk um encontro para recuperar o aparelho. Logo ela irá admitir seu interesse por ele, contra todas as probabilidades. Atordoado por tamanha sorte em conquistar uma garota como Molly, Kirk tenta descobrir o que fazer para não estragar o relacionamento.