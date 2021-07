10 melhores filmes indianos para ver na Netflix e se apaixonar por Bollywood em 2021

Assassinato às Cegas (2018), Sriram Raghavan

Akash é um pianista que se finge de cego para buscar inspiração musical. Um dia, seus caminhos se cruzam com o de Sophie, uma jovem com quem acaba engatando um relacionamento romântico. Impressionada com o talento de Akash, ela o convida para um jantar com seu pai, onde estará o ator aposentado Pramod Sinha. Ao chegar no compromisso, todos estão convencidos de que Akash é cego, o que faz com que ele testemunhe, acidentalmente, um crime.