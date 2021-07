10 filmes distópicos na Netflix que vão fritar seus neurônios

Com o desenvolvimento tecnológico no século 20, a palavra “distopia” se popularizou entre os escritores de ficção científica que traçavam em suas obras reflexões sobre as consequências sombrias e indesejadas dos avanços da ciência sobre a nossa sociedade. O tema se tornou atraente também para o cinema, que criou uma variedade de produções riquíssimas. Na lista de filmes distópicos disponíveis no catálogo da Netflix, “I am Mother”, sobre um mundo pós-apocalíptico, em que os robôs tentam recriar humanos remodelando conceitos morais e intelectuais; “O Poço”, que se passa em um mundo onde as pessoas são punidas em uma plataforma vertical que testa todos os limites humanos; e “Anon”, sobre um futuro próximo, onde todas as informações sobre uma pessoa ficam gravadas e podem ser acessadas. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

I Am Mother (2019), Grant Sputore Anos após um misterioso evento que extinguiu a população mundial, um robô conhecido como Mãe cria a primeira de uma nova geração de humanos. Filha foi treinada em engenharia avançada e tem habilidades médicas, bem como conhecimentos da filosofia moral. Ela acredita que o mundo foi devastado por doenças graças ao comportamento autodestrutivo dos humanos. Quando uma mulher ferida aparece na eclusa de ar do bunker, implorando por ajuda e dando informações diferentes de Mãe, Filha começa a questionar quem está falando a verdade.

O Poço (2019), Galder Gaztelu-Urrutia “O Poço” é uma espécie de prisão vertical com centenas de andares, onde as pessoas são colocadas para serem punidas ou em troca de algo que desejam muito. Duplas são distribuídas por andar aleatoriamente e trocadas a cada mês. No centro do lugar, desce uma plataforma, onde é colocada a comida. As refeições são oferecidas de cima para baixo, proporcionando fartura para aqueles que estão em andares superiores e escassez para quem está embaixo.

Anon (2018), Andrew Niccol Em um futuro onde não há privacidade ou anonimato, as memórias ficam gravadas e a criminalidade se torna algo raro, já que as memórias das vítimas podem ser facilmente acessadas, solucionando rapidamente os casos. Ao se deparar com uma série de assassinatos não resolvidos, o detetive Sal Frieland descobre uma jovem que parece ter subvertido o sistema e está desaparecida. Ela não tem identidade, história ou registro.

Bird Box (2018), Susanne Bier O mundo é invadido por criaturas invisíveis que provocam a morte das pessoas. Após testemunhar a perda de sua irmã, Malorie, que está grávida, se refugia em uma casa com outros sobreviventes. Enquanto tentam resistir ao mal desconhecido, o filme intercala cenas do futuro, que mostram Malorie viajando por um rio em meio a uma floresta, cinco anos depois, com dois filhos pequenos, nos quais ela se refere apenas como menino e menina. A intenção, no desenrolar da trama, é mostrar como ela conseguiu sobreviver e para onde está indo com as crianças.

A Vigilante do Amanhã: Ghost in the Shell (2017), Rupert Sanders Em um futuro de aprimoramento cibernético, Major Mira foi resgatada em um ataque a um barco de refugiados que a deixou gravemente ferida. As Indústrias Hanka, financiadas pelo governo, inseriram sua mente em um corpo completamente artificial. Ela trabalha como agente na Seção 9, uma divisão antiterrorismo liderada por Aramaki. Major começa a apresentar “falhas”, como alucinações visuais e auditivas que a deixam paranoica. Quando o terrorista que a Seção 9 está caçando, Kuze, a alerta para não confiar nas Indústrias Hanka, Major busca a verdade por trás de sua existência.

Blade Runner 2049 (2017), Denis Villeneuve O blade runner, K, descobre que replicantes podem se reproduzir biologicamente, quando encontra os restos mortais de uma fêmea grávida. O segredo poderia iniciar uma guerra entre as inteligências artificiais e humanos. Em sua investigação, K identifica a replicante como Rachel e descobre que ela tinha um relacionamento com Rick Deckard, outro blade runner. Para evitar que o segredo seja revelado, ele terá de encontrar o ex-agente e destruir todas as evidências do segredo. No meio de sua jornada, ele passa a indagar se ele próprio foi criado ou se nasceu de outra replicante.

Onde Está Segunda? (2017), Tommy Wirkola O mundo está superpopuloso e cada família tem o direito a apenas um filho. Após nascerem sétuplas, o pai das gêmeas idênticas cria um plano para manter as crianças vivas. Elas devem se esconder dentro de casa, enquanto uma sai a cada dia da semana. Todas fingem ser a mesma pessoa. Já adultas, uma delas desaparece. As irmãs têm de investigar o que aconteceu com Segunda.

Amores Canibais (2016), Ana Lily Amirpour Em um futuro pós-apocalíptico, humanos se unem em grupos para lutar e sobreviver. Quando Arlen é capturada no deserto por um bando de canibais, suas hipóteses de sair ilesa ficam praticamente escassas. Após perder uma perna e um braço, um romance peculiar com um dos canibais será sua única maneira de escapar.