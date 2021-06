10 filmes na Netflix para quem ama Bukowski

Scarface (1983), Brian De Palma

Depois de obter um green card em troca do assassinato de um funcionário do governo cubano, Tony Montana reivindica o direito ao tráfico de drogas em Miami. Assassinando cruelmente qualquer um que atravesse seu caminho, Tony se torna o maior traficante do estado, controlando quase toda a cocaína que passa por Miami. Mas o aumento da pressão da polícia, as guerras com os cartéis de drogas colombianos e sua própria paranoia munida pelo uso excessivo de drogas servem para aumentar a crise que desembocará em sua queda.