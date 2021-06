10 filmes na Netflix para assistir de acordo com seu estado de espírito

Cabras da Peste (2021), Vitor Brandt

Comédia policial, o enredo narra a história de Bruceuillis, um policial de um pequeno município no interior do Ceará, cujo caminho se cruza com o do escrivão paulista Trindade. Bruceuillis está à procura da mascote de sua cidade, a cabra Celestina. O sequestro do animal tem ligação com a quadrilha mais procurada de São Paulo, comandada pelo traficante Luva Branca. Na desajeitada operação, os policiais terão de provar competência, recuperar o animal e desmascarar os bandidos.