Rico e preocupado

Trecho da crônica Pobres Homens Ricos, de Rubem Braga

Vi, há tempos, um conhecido meu, que se tornou muito rico, sofrer horrorosamente na hora de comprar um quadro. Achava o quadro uma beleza, mas como o pintor pedia tantos contos, ele se perguntava, e me perguntava, e perguntava a todo mundo se o quadro ‘valia’ mesmo aquilo, se o artista não estaria pedindo aquele preço por sabê-lo rico, se não seria ‘mais negócio’ comprar um quadro de fulano. Fiquei com pena dele, embora saiba que numa noite de jantar e boate ele gaste tranquilamente aquela importância, sem que isso lhe dê nenhum prazer especial. Fiquei com pena porque realmente ele gostava do quadro, queria tê-lo, mas o prazer que poderia ter obtendo uma coisa ambicionada era estragado pela preocupação do negócio.