10 filmes na Netflix que te darão um frio na barriga e jogarão com sua mente

The Invitation (2015), Karyn Kusama

Will é convidado para jantar com um grupo de amigos na casa de sua ex-mulher, Eden, a quem não vê há anos. O casal se separou após a morte acidental do filho, Ty. No jantar, Will escuta a ex-mulher falar sobre uma seita chamada “O Convite”, a qual se juntou com seu novo companheiro como tentativa de superar as memórias dolorosas do passado. Enquanto as conversas entre os convidados se desenvolvem, Will começa a estranhar o comportamento das pessoas e teme que o grupo esteja tramando algo contra ele.