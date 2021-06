Os 10 mais belos filmes sobre infância para ver na Netflix e Amazon Prime Video

O Menino no Espelho (2014), Guilherme Fiúza Zenha

Baseado no livro de Fernando Sabino, o filme conta a história de Fernando, um menino que adora fantasiar aventuras. No entanto, ele acredita que os afazeres chatos do cotidiano o atrapalham de experimentar ainda mais brincadeiras. Quando deseja ter outra versão de si mesmo que cumpra com a parte chata, enquanto ele se aventura, Fernando vê sua imagem sair do espelho e agir de maneira independente em seu lugar. Mas tudo muda com a chegada de Cíntia, que o faz querer retomar sua vida.