10 filmes suaves, inspiradores e felizes na Netflix que farão você esquecer os problemas

Nos Estados Unidos, os filmes feitos para relaxar, rir e esquecer dos problemas são chamados de “feel-good movies”. Literalmente, filmes para se sentir bem, essas produções cinematográficas são bastante despretensiosas. Nestes longas, o público não irá encontrar obras de grande complexidade, com cargas dramáticas pesadíssimas ou atuações dignas dos prêmios mais nobres (ou, quem sabe, sim), afinal, o intuito não é esse. Aqui, a ordem é entretenimento, mas com muita doçura, porque de azeda já basta a realidade, às vezes. Essa lista inclui filmes do catálogo da Netflix selecionados especialmente para o bem-estar do público. Os títulos estão organizados conforme o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Milagre Azul (2021), Julio Quintana Baseado em fatos reais, “Milagre Azul” conta a história da Casa Hogar, um orfanato que está à beira da falência. O dono do abrigo, Omar, se inscreve em um campeonato de pesca para tentar impedir que o governo feche o local. Na companhia do capitão do barco, Wade, e três crianças, o tutor sai em uma aventura em alto mar, com poucas chances de sucesso, para salvar o futuro da Casa Hogar.

A Incrível História da Ilha das Rosas (2020), Sydney Sibilia Com ajuda de um amigo, um homem idealista constrói uma ilha fora do território marítimo italiano. Após declarar que o local é uma nação independente, chama atenção de turistas, inclusive pessoas que chegam para pedir cidadania. Conforme o local se torna cada vez mais popular e ele solicita reconhecimento da ONU, outros países se sentem desconfortáveis, especialmente a Itália, que passa a considerá-lo inimigo.

Gente que Vai e Volta (2019), Patricia Font Bea é uma arquiteta feliz com seu trabalho, tem uma bela casa e um namorado aparentemente perfeito, Victor. Após ser traída pelo seu companheiro, ela retorna para sua cidade natal, à beira-mar. Hospedada durante uma temporada na casa da mãe, Ángela, ela volta a conviver com os irmãos. Enquanto se reconecta com sua excêntrica família, Bea tenta descobrir quais rumos deve tomar na vida.

Nosso Último Verão (2019), William Bindley O filme gira em torno de um grupo de adolescentes que terminaram o ensino médio e se encontram na encruzilhada de uma nova etapa da vida. No centro do enredo, os casais Griffin e Phoebe iniciam um relacionamento. Por outro lado, Erin e Alec decidem se separar para que cada um possa seguir seu caminho. Audrey é recusada em sua primeira alternativa de faculdade e passa as férias trabalhando para um ex-atriz. Ainda, os nerds Reece e Chace estão decididos a conseguirem namoradas, enquanto o mulherengo Foster tem como meta de férias beijar todas as meninas de sua lista.



A Menina e o Leão (2018), Gilles de Maistre Mia tem 10 anos e se muda de Londres para a África do Sul. No novo país, sua família irá administrar um santuário de leões para turistas. Ela desenvolve um vínculo especial com Charlie, um filhote de leão branco. Anos mais tarde, o pai de Mia decide vender o animal. Preocupada com possíveis compradores interessados em usar o leão para que seja caçado, Mia tem de lutar para salvar seu melhor amigo.

Amor por Metro Quadrado (2018), Anand Tiwari Sanjay mora com os pais em um apartamento minúsculo e trabalha em um banco, onde tem um caso complicado com sua chefe já comprometida, Rashi. Karina trabalha no mesmo banco, porém em outro andar. Ambos sonham em sair da casa dos pais e viver em seu próprio lar, contudo eles não possuem dinheiro suficiente para comprar um imóvel. Um dia, eles se conhecem e Sanjay convence Karina a dividir um financiamento de apartamento com ele.

Nossas Noites (2017), Ritesh Batra Louis e Addie são dois idosos viúvos que moram lado a lado há anos. Um dia, Addie faz uma visita inesperada e propõe que eles passem a noite juntos, para que não durmam sem companhia. Sexo não está incluso no convite. À princípio, resistente, Louis acaba por aceitar a proposta. Gradualmente, eles permitem se conhecer melhor e um delicado romance surge. A inusitada relação pega famílias e vizinhos de surpresa.

Barakah com Barakah (2016), Mahmoud Sabbagh Neste filme, um funcionário de aeroporto, que também trabalha como ator de teatro, se apaixona por uma jovem influencer na internet e que também atende na loja de sua mãe. Ele, de origem humilde, enquanto ela, foi adotada por um casal de classe alta. Eles terão de lutar contra as convenções sociais de seu país, a Arábia Saudita, para poderem ficar juntos.

Mucize (2015), Mahsun Kirmizigül O filme conta a história real de Aziz. Ambientado na Turquia, na década de 1960, o professor Mahir Ögretmen é transferido para o interior e, chegando lá, descobre que a escola ainda não foi construída. Ao se deparar com a ansiedade das crianças e o desejo de estudar, ele decide ficar e construir a escola com seu próprio dinheiro. Entre os alunos acolhidos pelo professor está Aziz, um menino deficiente que se comunica por meio de desenhos.