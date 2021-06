10 filmes doidos na Netflix que farão você pensar por semanas

Quantos filmes com histórias parecidas já foram lançados, não é mesmo? Quando surge uma ideia original, logo chama atenção. A Revista Bula separou filmes disponíveis no catálogo da Netflix que vão deixar qualquer pessoa encabulada. O que os idealizadores dessas histórias tinham em mente para criar algo tão fora do habitual? Em alguns deles, as histórias são tão bizarras, que chegam a ser assustadoras. No filme “O Poço”, pessoas vivem em plataformas onde os alimentos disponíveis são sobras dos andares superiores. Em “Onde Está Segunda?” várias irmãs idênticas se passam pela mesma pessoa, enquanto as outras esperam por seu dia de sair de casa. No longa “A Chegada”, uma linguista é contratada por cientistas para traduzir o idioma de alienígenas que estão de passagem na Terra. Já deu para entender o nível da maluquice, não é? Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Professor Polvo (2020), Pippa Ehrlich e James Reed O filme, que na verdade é um documentário, retrata a amizade improvável entre um mergulhador e um polvo na África do Sul. Craig Foster é cineasta e cresceu em contato direto com a natureza. Em um mergulho dentro de um tanque, ele descobre um polvo escondido sob um amontoado de conchas. Craig decide retratar o cotidiano do invertebrado e, com isso, faz descobertas riquíssimas sobre a vida debaixo da água.

Fratura (2019), Brad Anderson A caminho de Minneapolis, uma família para em posto de gasolina. No local, a filha de seis anos sofre um acidente e quebra o braço. O casal corre para o hospital, onde a menina é atendida. A mãe e a criança entram no elevador para subirem até a sala de tomografia, acompanhadas pelo médico. O pai espera na recepção. Após horas sem notícias, ele pede informações. No hospital, não há qualquer registro de que a criança deu entrada. Ninguém sabe o paradeiro de sua família.

O Poço (2019), Galder Gaztelu-Urrutia “O Poço” é uma espécie de prisão vertical com centenas de andares, onde as pessoas são colocadas para serem punidas ou em troca de algo que desejam muito. Duplas são distribuídas por andar aleatoriamente e trocadas a cada mês. No centro do lugar, desce uma plataforma, onde é colocada a comida. As refeições são oferecidas de cima para baixo, proporcionando fartura para aqueles que estão em andares superiores e escassez para quem está embaixo.

A Ballada de Buster Scruggs (2018), Ethan Coen e Joel Coen Uma antologia que reúne seis contos do Velho Oeste. No primeiro episódio, Buster Scruggs é um pistoleiro cantor. No segundo, um ladrão de bancos é foragido da justiça e tenta escapar da forca. No terceiro, um empresário e um artista viajam pela cidade trocando poesias por moedas. No quarto, um idoso solitário desenvolve um método de encontrar ouro. No penúltimo conto, Alice perde o irmão e se apaixona pelo vaqueiro Billy. O último é sobre um grupo que filosofa sobre a vida enquanto viaja em uma carruagem.

Onde Está Segunda? (2017), Tommy Wirkola O mundo está superpopuloso e cada família tem o direito a apenas um filho. Após nascerem sétuplas, o pai das gêmeas idênticas cria um plano para manter as crianças vivas. Elas devem se esconder dentro de casa, enquanto uma sai a cada dia da semana. Todas fingem ser a mesma pessoa. Já adultas, uma delas desaparece. As irmãs têm de investigar o que aconteceu com Segunda.

Um Contratempo (2016), Oriol Paulo Adrián é um empresário bem-sucedido, que desperta de um golpe na cabeça em um quarto de hotel, com sua amante morta. Todos os depoimentos e evidências da cena do crime o apontam como culpado, mas ele não tem lembranças do que realmente aconteceu. Adrián contrata uma especialista em preparação de testemunhas para ajudá-lo a apresentar sua defesa no caso.

A Chegada (2016), Denis Villeneuve Uma linguista é convocada pelo governo americano para desvendar o idioma de alienígenas que pousaram na Terra. Por meio de uma pesquisa detalhada, a especialista encontrará meios de se comunicar com os serem extraterrestres e descobrir sua mensagem misteriosa. Em meio ao trabalho, fragmentos de sua memória trazem à tona experiências dolorosas do passado.

Gravidade (2013), Alfonso Cuarón Em uma viagem espacial para realizar reparos no telescópio Hubble, dra. Ryan Stone e o astronauta Matt Kowalsky sofrem um acidente que destrói a nave. À deriva no espaço, tentam sobreviver e encontrar uma forma de conseguir retornar à Terra. Mergulhados no infinito escuro, reflexões sobre fragilidade da vida e o desapego ao material conduzem a jornada de sobrevivência.