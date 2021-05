Brasil, eu sinto a sua falta, mas ainda não matei a esperança

Peguei emprestado o mote de Nando Reis para expressar a falta que sinto de um país que me foi roubado. A impressão que eu tenho é de que o Brasil foi invadido por uma malta de saqueadores que, além de subir ao poder, quiseram matar a alma brasileira. Eu poderia dizer que tenho saudade do preço da gasolina. Poderia dizer que sinto falta de um governo que acredita na ciência e a valoriza. Poderia lastimar a intolerância étnica, religiosa e ideológica. Poderia arrazoar que o agronegócio não precisa, necessariamente, destruir as reservas naturais. Poderia me revoltar com a política armamentista. Muita coisa me entristece nesse Brasil adoecido, mas quero falar sobre o assassínio da arte.

Os prosélitos mais conscienciosos chegarão a admitir que alguns problemas existem, mas baterão no peito e proclamarão que o mais importante é que a corrupção foi banida do seio da pátria amada, um dia ultrajada. Lamento decepcioná-los, mas a corrupção é joio teimoso e continua vicejante no seio da pátria amada, ainda ultrajada.

Mas o assunto aqui é outro: por que a cultura brasileira foi declarada inimiga do governo messiânico? Marco Antonio Villa disse que o atual presidente é dono de uma ignorância nunca vista na história desse país, pois nunca leu um livro nem assistiu a um único filme ou a uma peça de teatro. Verdade seja dita, pelo menos um livro o mandatário diz ter lido: o clássico “A Verdade Sufocada”, do emérito pensador contemporâneo Carlos Brilhante Ustra. O culto à ignorância pode ter sido a base, mas não é o mais importante. Há algo mais pútrido por debaixo do obscurantismo institucionalizado.

O combate à cultura é parte de um projeto de poder. O fito é adestrar, controlar, uniformizar o comportamento das massas, como numa parada militar. E todas as formas de manifestação artística são antagônicas à uniformização do pensamento. Para existir, a arte precisa nadar na liberdade criativa, na diversidade, na multitude de linguagens e feitios. Por isso, a arte é infensa aos governos autoritários. E nos regimes supostamente democráticos, como no Brasil? Como infirmar movimentos contrários ao establishment, sem parecer impositivo e ainda aplicar um verniz de benevolência? É fácil: basta invocar o nome de Deus. Ou seja, a ferramenta para legitimar esse cerceamento da liberdade artística-pensante é o moralismo religioso pentecostal e neopentecostal.

O plano foi o seguinte: pastores fundamentalistas doutrinaram suas fiéis ovelhas para idolatrar o Messias como homem de Deus, ledor da Bíblia, guardião da família e dos bons costumes. Gestou-se um pacto, sólido e abjeto, cujo propósito era assumir o poder. Deu certo: o voto evangélico foi o fiel da balança na última eleição. Os dois lados são podres, hipócritas, ambiciosos. Cultura e arte brasileira são empecilhos à perpetuação desse conluio predatório. Por isso, o samba, o carnaval, a MPB, o cinema nacional, o teatro, as artes plásticas e tudo o mais que gere pensamento crítico é tido como ameaça e tratado como coisa do demônio.

Messias (que é inculto, mas não é burro) e suas criancinhas montaram um governo centralizador, escalando militares e evangélicos para cargos estratégicos. No caso da esfacelada pasta da Cultura, a missão dos dirigentes é clara: se não for possível ceifar, dificulte o máximo possível as iniciativas culturais de qualquer natureza. Ao enfraquecer as instituições culturais, boicotar recursos, censurar espetáculos e insultar os artistas, o governo sinaliza ao eleitorado evangélico que está protegendo a família cristã das influências demoníacas. Em verdade vos digo que está se cumprindo o trato entre o governo e os líderes evangélicos para que ambos se perpetuem no comando. Essa, sim, é uma influência satânica.

Eles querem acabar com a nossa arte. Querem subverter nossa índole, mutilar nossa identidade. Querem censurar nossa ginga, desafinar nosso samba, sabotar nosso show. Querem assassinar nossa alegria. Planejam um país carrancudo, fascista, raivoso, intolerante e desbotado. Até o riso do presidente é sarcástico e pesado. Eles não conseguem sorrir com a pureza de um preto velho. Eles não sabem (ou não querem) ser brasileiros. Eles desejam exterminar nosso genoma negro-tupiniquim. Mas não vão conseguir. Tá repreendido em nome de Jesus! Eles não vão roubar nossa essência. Brasil, eu sinto a sua falta, mas essa falta não será a morte da minha esperança.

Por falar nela, lembrei-me de um bar: o Bar Esperança. Os mais jovens imaginarão que me refiro a um botequim. Mas não: “Bar Esperança, O Último que Fecha” é um filme de 1983, de Hugo Carvana. Reduto de escritores, artistas e outros clowns notívagos, o Esperança era um microcosmo do Brasil no final da ditadura. Ver as bandejas de chope dançando no salão e o bulício de vozes e risadas acendeu em mim a esperança de liberdade. Ampla, geral e irrestrita. As cenas exalam música, literatura, teatro, cinema, engenho brasileiro, enfim. Ao rever o filme do Carvana, revigorei a minha esperança de ter o meu país de volta.

Depois de beber no Bar Esperança, tive outro presságio de que o jogo está virando, de que os ventos estão mudando de direção. Literalmente. Nessa semana, um vendaval feroz derrubou a estátua da liberdade da Havan em Capão da Canoa, litoral gaúcho. Soou-me simbólico ver o ícone do patriotismo yankee estatelado no chão, mortalmente atravessado por um poste. Já que a mensagem auspiciosa veio do Sul, vou finalizar este texto citando os versos proféticos de Mario Quintana: “Todos esses que aí estão atravancando meu caminho, eles passarão… Eu passarinho!” Eles passarão. Que assim seja, meu caríssimo poeta.