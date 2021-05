Nunca se mentiu tanto e de forma tão desavergonhada

Eu te amo. Eu nunca disse eu te amo. Aliás, amar não tem nenhuma comprovação cientifica. A ignorância é contagiosa: testei positivo para o negacionismo. A Terra é plana, redonda e com um buraco no meio. Odair José virou cantor cult. Na prática, o Terror das Empregadas é mesmo o Ministro da Economia. Os terrivelmente evangélicos serão abduzidos por último. A estratégia é ir passando a boiada sobre a verdade, até ela virar mingau. A cloroquina, se não mata, engorda. Ozônio no rabo dos outros é refresco. Sem frescura: tomei no cu e fiquei curado. A vacina chinesa vai implantar um chip no cérebro das pessoas, até mesmo, das que não possuem um. Celebridades não usam máscaras. Iniciei um romance bandido com uma deputada federal numa balada clandestina fenomenal. Quem diria: agora, os maconheiros são contra queimar mato na Amazônia. Acreditar no futuro é programa de índio. Aliás, os garimpeiros cavoucaram as terras das reservas indígenas e não encontraram nenhum indício de dignidade. Era ouro o que eles procuravam. Os alquimistas — e os comunistas — estão chegando. Ninguém me tira da cabeça que o vírus da corrupção foi criado em laboratório. O Ministério da Saúde adverte: parece que Deus realmente não existe. Se existe e, se é brasileiro, não vai conhecer a Disney este ano. Dólar a 6 por 1. Ademais, pestilentos que somos, fomos barrados, inclusive, nos quintos dos infernos. A indústria bélica anda em polvorosa. Vamos desalmar toda a população até o final do mandato. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Os políticos beneficiados pela prisão domiciliar já se declararam contrários ao lockdown. Está liberada a punheta como tratamento precoce para ejaculação precoce. Adélio Bispo era doido, mas, tinha lá os seus motivos. É dos maricas que elas gostam mais. Nosso país não é o que mais vacina no mundo; é o que mais mente. Na guerra contra a democracia, defendo a injeção de água-de-coco na veia e o voto de cabresto impresso e auditável. Sou plenamente favorável ao fechamento imediato da sua boca e da abertura irrestrita das suas coxas. Grosso é o cacete! Tudo o que eu sei de ruim aprendi com O Mito. O pior cego é o que não quer me ver nem pintado de ouro. Você é democrata, mas, não é dois. A Inês é morta juntamente com os bandidos bons. Os ruins, não. Os ruins continuam no governo. Chega de mi-mi-mi: Elvis morreu e ponto final. Isso a Globo-lixo não mostra: a gente só queria tirar a esperança do coração das pessoas. Deu no que deu.