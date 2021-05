10 filmes novos e fofos na Netflix para resgatar a leveza em 2021

Destino Felicidade (2017), Felix Starck e Selima Taibi

O casal alemão Felix e Mogli compram um antigo ônibus escolar e o reformam sozinhos, transformando o veículo em uma verdadeira casa, com cozinha completa, sala, banheiro e quarto. Depois, ao lado da cadelinha Rubi, eles embarcam em uma viagem do Alaska à Argentina. O documentário acompanha o dia a dia do casal e todas as dificuldades enfrentadas ao longo da viagem.