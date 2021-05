10 filmes novos para ver na Netflix e deixar a semana mais leve

Se a semana estiver difícil, com os dias apenas se arrastando, saiba que os pequenos prazeres do cotidiano, como assistir a um bom filme, podem deixar os dias mais leves. Mas como o catálogo do streaming é gigante e escolher um longa é uma tarefa difícil, a Bula vasculhou as opções e reuniu em uma lista dez indicações de diferentes gêneros que valem o seu tempo. Todas as produções selecionadas foram bem avaliadas pelo público e pela crítica especializada em cinema. Entre elas, destacam-se “Alma de Cowboy” (2021), de Ricky Staub, “A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas” (2021), de Michael Rianda; e o documentário “Professor Polvo” (2020), de Pippa Ehrlich e James Reed. Os títulos foram organizados de acordo com o ano de lançamento.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Alma de Cowboy (2021), Ricky Staub Cole é um adolescente problemático de 15 anos. Após ser expulso do colégio, Cole é levado para a casa do pai, Harp, com quem não convive há anos. Harp é um homem solitário e apaixonado por cavalos. Sem escolha a não ser ficar com Harp, Cole aprende a limpar estábulos e a cuidar dos cavalos. Ao mesmo tempo, ele retoma o contato com um amigo de infância, que agora está envolvido com o tráfico de drogas.

A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas (2021), Michael Rianda Após ser aceita na faculdade de cinema, o que Katie Mitchell mais deseja é ir embora de casa, já que seus pais não acreditam no seu sonho de ser cineasta. Mas seu pai, Rick, insiste que todos viajem juntos para levá-la até a universidade. Durante o trajeto, uma revolta tecnológica ocorre e os dispositivos eletrônicos tentam tomar o controle da Terra. Os Mitchell, corajosos, decidem se unir para salvar a humanidade.

Amor e Monstros (2021), Michael Matthews Após monstros gigantes assumirem o controle da terra, os humanos sobreviventes passaram a viver em colônias no subsolo. Sete anos depois do apocalipse, Joel Dawson consegue entrar em contato com Aimee, sua namorada da época da escola, via rádio. A colônia de Aimee está a alguns quilômetros de distância e Joel resolve voltar à superfície para reencontrá-la, apesar de todos os perigos e monstros que o aguardam no caminho.

Bad Trip (2021), Kitao Sakurai Chris e Bud são dois melhores amigos que decidem viajar juntos até Nova York, onde Chris pretende reencontrar Maria, a mulher por quem é apaixonado. Para a viagem, eles roubam o carro de Trina, a irmã de Bud, que está na prisão. Chris e Bud vivem muitas confusões ao longo do caminho, sem saberem que Trina foi liberada e está atrás deles.

Eu me Importo (2021), J. Blakeson Marla Grayson é uma mulher que ganha a vida tornando-se guardiã legal de idosos ricos. Alegando que essas pessoas são incapacitadas mental e fisicamente, ela ganha o direito de ser tutora delas. Marla pensa ter encontrado a nova vítima perfeita: uma viúva sem filhos ou outros parentes próximos. Mas, ao tentar enganar a velhinha, Marla descobre que ela é mais lúcida do que aparenta e tem contatos perigosos na máfia.

Moxie: Quando Garotas Vão à Luta (2021), Amy Poehler Vivian Carter está cansada dos colegas de escola machistas. Eles assediam e maltratam as garotas, mas a direção do colégio parece não se importar e nunca toma uma atitude. Inspirada nas histórias da mãe, que era ativista do movimento feminista nos anos 1990, Vivian decide começar uma mobilização na própria escola. Ela e outras garotas se unem para criar o Moxie, um grupo que denuncia o machismo na instituição.

A Incrível História da Ilha das Rosas (2020), Sydney Sibilia Baseado em uma história real, o longa segue um engenheiro considerado excêntrico e lunático. Decidido a viver da forma como sempre sonhou, sem seguir regras, ele constrói uma ilha na costa italiana e declara independência, alegando que criou uma nação. Sua ousadia chama a atenção do mundo e cada vez mais pessoas se interessam por viver na ilha, mas o governo italiano o declara inimigo e exige que a propriedade seja formalizada.

Professor Polvo (2020), Pippa Ehrlich e James Reed O documentário reúne as filmagens de Craig, um homem que, debilitado pela fadiga adrenal, começou a mergulhar em meio a uma floresta subaquática gelada na África. À medida que a água fria o revigorava, ele passou a filmar suas incursões submarinas, especialmente um polvo que chamou sua atenção. Visitando a toca do animal todos os dias, ele ganhou a confiança do polvo, fazendo uma nova amizade improvável. “Professor Polvo” ganhou o Oscar 2021 de Melhor Documentário.