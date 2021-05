10 ótimos filmes novos da Netflix para descansar e esquecer de tudo

Amor e Monstros (2021), Michael Matthews

Após monstros gigantes assumirem o controle da terra, os humanos sobreviventes passaram a viver em colônias no subsolo. Sete anos depois do apocalipse, Joel Dawson consegue entrar em contato com Aimee, sua namorada da época da escola, via rádio. A colônia de Aimee está a alguns quilômetros de distância e Joel resolve voltar à superfície para reencontrá-la, apesar de todos os perigos e monstros que o aguardam no caminho.