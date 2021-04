Radiohead anuncia exibição gratuita e online de shows pelo YouTube

A banda britânica Radiohead anunciou que irá transmitir gratuitamente uma série de shows no canal do grupo no Youtube. A partir do dia 9 de abril, ao longo de sete semanas, uma apresentação ao vivo será liberada, sempre às sextas-feiras, às 16h (horário de Brasília). O show escolhido para a primeira exibição foi o de lançamento do disco “In Rainbows”, em 2008, em Londres. A apresentação foi marcada na loja Rough Trade East, mas atraiu uma multidão de fãs e jornalistas, chamando a atenção das autoridades locais. Assim, o grupo teve que cancelar o show às pressas.

Rapidamente, a banda encontrou um outro local para o lançamento: o bar 93ft East, que tinha capacidade para receber mais pessoas e, por sorte, estava disponível naquela noite. Assim, de improviso, o Radiohead entregou ao público uma apresentação única e eletrizante, que agora poderá ser vista por todos no YouTube.

“Vasculhamos a Biblioteca Pública do Radiohead e encontramos mais alguns shows que nos lembram a vida à qual todos queremos retornar. Graças à ciência e às vacinas, estamos a um passo mais perto disso”, anunciou a banda no Twitter.

A transmissão dos shows será ao vivo, mas os vídeos ficarão disponíveis no YouTube após o término. Essa é a segunda vez que o Radiohead transmite shows para o público. Em 2020, entre as apresentações liberadas estava uma em São Paulo, que permanece no canal da banda.

Clique para acessar: Radiohead disponibiliza gratuitamente shows que marcaram a carreira da banda