Os 12 filmes mais inteligentes de todos os tempos, disponíveis no Amazon Prime Video e na Netflix

Para os que gostam de aliar entretenimento e conhecimento, a Bula reuniu em uma lista 12 dos filmes mais inteligentes de todos os tempos, disponíveis na Netflix e no Amazon Prime Video, os serviços de streaming mais populares no Brasil. Os longas selecionados fogem do óbvio, promovem grandes reflexões e abordam as nuances da mente humana e da vida em sociedade. Entre os filmes escolhidos, estão “Ilha do Medo” (2010), de Martin Scorsese; e “A Árvore da Vida” (2011), de Terrence Malick. “Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças” (2004), de Michel Gondry, está no canal pago Paramount+, do Amazon, mas é possível testar o serviço gratuitamente por sete dias. Os títulos estão organizados por ano de lançamento.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix e Amazon Prime Video

Amazon Prime Video

The Tree of Life (2011), Terrence Malick O filme acompanha a vida de Jack, desde o seu nascimento, nos anos 50, até a idade adulta. Ele é o mais velho dos três filhos da família O’Brien e cresce dividido entre duas visões divergentes da realidade: o autoritarismo e crueldade do pai, e a generosidade da mãe. Certo dia, um trágico acontecimento perturba a família e provoca danos que acompanham Jack durante toda a vida.

Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças (2004), Michel Gondry Joel e Clementine tentaram fazer com que o relacionamento deles desse certo por anos. Cansada dos desentendimentos, Clementine aceita se submeter a um tratamento experimental para apagar Joel de sua memória. Ao descobrir o que a ex fez, Joel decide passar pelo mesmo experimento, eliminando todas as suas lembranças de Clementine. Mas, após se esquecerem, eles se encontram por acaso e se apaixonam novamente.

Memento (Amnésia) (2001), Christopher Nolan Leonard Shelby tem a casa invadida por dois ladrões. Um deles bate em sua cabeça e o outro estupra e mata sua mulher. Agora, devido à pancada, ele sofre de amnésia anterógrada, uma doença que o impede de memorizar os eventos que acabaram de acontecer. Mesmo com essa dificuldade, ele insiste em encontrar o assassino de sua esposa. Mas a polícia não acredita na versão de Leonard sobre o crime.

Clube da Luta (1999), David Fincher Jack é um jovem executivo cansado de sua vida monótona. Após voltar de uma viagem, ele descobre que houve uma explosão em seu apartamento. Sem ter a quem pedir ajuda, ele vai morar com Tyler, um homem que conheceu durante a viagem. Para extravasar a raiva, Tyler convida Jack para uma luta. Eles começam a brigar frequentemente e as lutas atraem outros homens. Assim, nasce o Clube da Luta, uma organização anarquista e violenta.

O Poderoso Chefão (1972), Francis Ford Coppola Nos anos 1950, Don Vito Corleone é o chefe de uma das famílias de mafiosos mais influentes em Nova York. Virgil Sollozzo, um gângster, anuncia a Don Vito que pretende estabelecer um grande esquema de vendas de narcóticos na cidade, mas só fará isso com a permissão da família Corleone. Vito se nega a apoiá-lo e acaba sendo vítima de um atentado. Enquanto se recupera, ele pede que o filho mais velho, Sonny, assuma os negócios em seu lugar.

Netflix

A Chegada (2016), Denis Villeneuve Seres extraterrestres pousam 12 espaçonaves em locais diferentes da Terra. Nos Estados Unidos, o governo convoca a linguista Louise Banks e o físico Ian Donnelly para interpretarem os sinais dos alienígenas, numa tentativa de entender o que eles querem na Terra. Louise e Ian fazem uma série de experimentos com os extraterrestres, mas os interesses políticos acabam interferindo no trabalho deles. Enquanto isso, a tensão entre terráqueos e alienígenas continua crescendo.

Fragmentado (2016), M. Night Shyamalan Kevin Wendell Crumb sofre com transtorno dissociativo de identidade e possui 23 personalidades, que se alternam no comando de seu corpo. Sob o controle de Dennis, uma de suas personalidades, Kevin sequestra as adolescentes Claire, Marcia e Casey. Presas em um cativeiro subterrâneo, as garotas tentam entender todas as facetas perigosas do sequestrador para conseguirem fugir.

Ilha do Medo (2010), Martin Scorsese Teddy Daniels e seu parceiro de trabalho Chuck Aule investigam o desaparecimento de uma assassina no hospital psiquiátrico de Shutter Island. Ao chegarem no hospital, eles descobrem que os médicos estavam agindo sem ética, realizando procedimentos proibidos nos pacientes. E, para tornar a investigação mais difícil, os funcionários se recusam a mostrar os arquivos antigos dos pacientes. Enquanto isso, um furacão se aproxima da ilha, precipitando uma rebelião ente os presos.

Bastardos Inglórios (2009), Quentin Tarantino Após assistir à morte de sua família, a judia Shosanna foge para a França. Em Paris, ela comanda um cinema local, mas vive à espera de uma oportunidade para se vingar dos nazistas. Após conseguir um filme importante para seu cinema, Shosanna pretende reunir Hitler e a elite dos oficiais nazistas durante a estreia e incendiá-los. O evento chama a atenção dos “Bastardos”, um grupo de soldados judeus, liderados por Aldo Reine, que também deseja matar os alemães.

A Viagem de Chihiro (2001), Hayao Miyazaki A pequena Chihiro e seus pais estão se mudando de cidade. Durante a viagem, eles decidem pegar um atalho, mas acabam se perdendo. Ao atravessarem um túnel, chegam em um povoado aparentemente abandonado. Chihiro decide explorar o local e, ao reencontrar seus pais, percebe que eles viraram porcos. Com a ajuda de um misterioso jovem chamado Haku, Chihiro tenta escapar do local e reverter a maldição que transformou sua família em porcos.

Beleza Americana (1999) Sam Mendes O filme conta a história de Lester Burnham, um homem de meia idade completamente insatisfeito com a vida. Ele é casado com Carolyn, uma ambiciosa corretora de imóveis, com quem tem uma filha adolescente, Jane. Lester reencontra um sentido quando se apaixona por Angela, uma amiga de Jane. Para tentar abandonar o cotidiano monótono e conquistar a garota, ele conta com a ajuda do vizinho Ricky, que lhe dá alguns conselhos.