10 filmes do Amazon Prime Video que te deixarão hipnotizados e sem chão

Para os fãs de mistérios, a Revista Bula reuniu dez ótimos longas do Amazon Prime Video que deixam os espectadores hipnotizados do início ao fim. Com muitos enigmas e tensões, estes filmes surpreendem mesmo àqueles que já estão acostumados com suspenses. Entre os selecionados, destacam-se “Nós” (2019), do aclamado diretor Jordan Peele; o psicológico “O Sacrifício do Cervo Sagrado” (2018), de Yórgos Lánthimos; e “O Regresso” (2015), de Alejandro González Iñarritu, que rendeu o Oscar de Melhor Ator a Leonardo Di Caprio. Os títulos estão organizados por ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Amazon Prime Video

Arkansas (2020), Clark Duke Os amigos Kyle e Swin entram por acaso no tráfico de drogas. Sob as ordens de Frog, o chefão que nunca chegaram a ver, Kyle e Swin traficam para vários estados do Sul. Um dia, uma confusão atrapalha uma entrega importante, levando a um assassinato acidental. Sabendo que serão culpados pelo que aconteceu, os dois fogem e tentam se proteger. Enquanto isso, Frog faz de tudo para encontrá-los.

A Vastidão da Noite (2020), de Andrew Patterson Durante a Guerra Fria, enquanto acontece a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, dois amigos de uma pequena cidade norte-americana ficam obcecados pelo rádio. Juntos, eles descobrem uma misteriosa frequência aérea e tentam achar a origem das ondas. À medida que a investigação deles avança, coisas sobrenaturais começam a ocorrer na cidade.

Escape Room (2019), Adam Robitel Seis estranhos, passando por momentos complicados em suas vidas, recebem um convite misterioso para participar da mais “inovadora e imersiva” sala de escape da história. Eles são trancados em um quarto cheio de armadilhas e passam por situações extremas. Quem conseguir resistir e desvendar os enigmas para sair da sala, ganhará um grande prêmio em dinheiro.

Nós (2019), Jordan Peele Adelaide e Gabe viajam com suas duas filhas para uma casa de veraneio, onde irão passar as férias. Mas, a viagem se torna um pesadelo quando começam a ser atormentados por seres inusitados e cruéis: quatro pessoas idênticas a eles. Os duplos planejam assassinar todos os membros da família, que precisam descobrir como enfrentar suas próprias sombras para sobreviver.

O Sacrifício do Cervo Sagrado (2018), Yórgos Lánthimos Steven é um cardiologista casado e pai de dois filhos. Ele é muito conceituado em sua área, mas na verdade é alcoólatra. Quando um paciente morre durante uma cirurgia executada por ele, Steven decide se aproximar do filho do homem, Martin, de 16 anos. Ele começa a presentear o garoto e o apresenta para toda a família. Mas, quando Martin percebe que está sendo deixado de lado, elabora um plano de vingança contra o médico.

Hereditário (2018), Ari Aster A misteriosa avó da família Graham morre após um longo período de reclusão. Porém, a sua presença na casa parece mais forte do que nunca, especialmente para a neta adolescente, Charlie, que sempre manteve uma fascinação inexplicável pela matriarca. Com o tempo, o terror toma conta da casa e várias situações inexplicáveis ajudam a desvendar alguns antigos segredos da família, bem como o destino sombrio de seus membros.

Suspiria (2018), Luca Guadagnino Susie Bannion é uma jovem bailarina americana que ingressa na prestigiada escola Markos Tanz Company, em Berlim. No mesmo dia de sua chegada, a bailarina Patricia desaparece da instituição misteriosamente. Tendo um progresso extraordinário, Susie faz amizade com outra dançarina, Sara, que compartilha com ela várias teorias obscuras e ameaçadoras sobre o desaparecimento de Patricia.

Garota Exemplar (2015), David Fincher No dia de seu quinto aniversário de casamento, Amy desaparece sem deixar pistas. Quando as aparências de uma união feliz começam a ruir, Nick, seu marido, torna-se o principal suspeito para a polícia. Mas, Nick alega não ser o culpado e fará de tudo para provar sua inocência, ao mesmo tempo em que investiga o que realmente ocorreu com Amy. O longa é baseado no livro homônimo escrito por Gillian Flynn.

O Regresso (2015), Alejandro González Iñarritu O filme se passa em 1822 e narra a história de Hugh Glass, um explorador que parte para o oeste americano para ganhar dinheiro como caçador. Atacado por um urso, ele fica seriamente ferido e é abandonado para morrer pelos membros de sua equipe. Resistindo à dor e à traição, Glass permanece vivo e inicia uma árdua jornada para se vingar.