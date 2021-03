Aula de desenho com Lynda Barry, uma das principais cartunistas da história

Lynda Barry é uma das cartunistas mais reconhecidas do mundo e, recentemente, ministrou um workshop online de duas horas gratuitamente. Na aula, realizada pela instituição Graphic Medicine, Barry conduziu os participantes por uma série de exercícios de seu livro, “Making Comics” (2019). A gravação está disponível no YouTube.

Lynda Barry se mostrou genuinamente feliz por estar de volta ao ensino, já que todas as suas aulas na Universidade de Wisconsin foram suspensas devido à pandemia de Covid-19. Animada, ela se esforçou para envolver os alunos desde o início, dançando no sótão de uma amiga, confidenciando que a internet do local era muito superior à de sua casa.

Com os alunos divididos em dois grupos, Barry cronometrou o tempo para a execução dos exercícios e avaliou cada um dos desenhos. Rabiscos aleatórios, lembranças da adolescência, monstros e animais foram alguns dos desafios. Ao final, Barry parabenizou os participantes por trazerem ao mundo coisas que não existiam minutos antes.

Nascida em 1956, nos Estados Unidos, Lynda Barry iniciou sua carreira como cartunista em 1977, com a publicação dos primeiros quadrinhos da série “Ernie Pook’s Comeek”. “Girls and Boys” (1981), “The Fun House” (1987) e “The Greatest of Marlys!” (2000) são algumas de suas graphic novels mais conhecidas.