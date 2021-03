Os 10 filmes da Netflix com as maiores reviravoltas

O Rei (2019), David Michôd

Descontente com a realeza, o príncipe rebelde Hal dá as costas à vida real e decide viver entre os plebeus. Mas, com a morte de seu pai tirano, ele é coroado Rei Henrique V da Inglaterra, sendo forçado a viver no mundo que havia abandonado. Agora, o jovem líder terá que aprender a lidar com as pressões políticas, a guerra deixada por seu pai e seus conflitos pessoais. O filme é inspirado na peça “Henriad”, de William Shakespeare.