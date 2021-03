10 filmes do Amazon Prime Video que valem cada segundo

O Mapa das Pequenas Coisas Perfeitas (2021), Ian Samuels

Mark é um adolescente de 17 anos que está preso em um looping temporal: ele revive o mesmo dia repetidamente e já decorou tudo o que acontece em cada segundo dele. As outras pessoas vivem normalmente e parece que apenas ele tem consciência dessa “anomalia do tempo”. Um dia, ele avista Margaret, uma garota que também está presa no mesmo dia. Os dois decidem aproveitar o lado bom da situação e vão atrás das “pequenas coisas perfeitas” que eles ainda não haviam reparado.