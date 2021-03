Amazon e Itaú disponibilizam gratuitamente e-books do projeto Leia para Uma Criança

A Amazon Brasil e o Itaú Unibanco estão disponibilizando 12 e-books do projeto “Leia Para uma Criança” na Loja Kindle. Há dez anos, o projeto do Itaú tem distribuído milhões de livros físicos gratuitamente, com o objetivo de incentivar a leitura na infância.

“Sabemos que empresas como a Amazon podem nos ajudar a chegar a mais pais, educadores e cuidadores. Estamos muito felizes com essa parceria”, disse Eduardo Tracanella, diretor de Marketing Institucional e Atacado do Itaú Unibanco. O download dos e-books está disponível para qualquer pessoa, basta ter acesso ao aplicativo gratuito Kindle em celulares iOS ou Android e para PC ou Mac.

Confira, abaixo, quais são os e-books do projeto Leia para Uma Criança disponíveis:

A Descoberta do Adriel, de Mel Duarte

A Flor que Chegou Primeiro, de Mayara Aleluia Pereira

A Menina das Estrelas, de Tulipa Ruiz

As Bonecas da Vó Maria, de Mel Duarte

Azizi, o Menino Viajante, de Conceição Evaristo

Chapeuzinho Vermelho, dos Irmãos Grimm

Da Janela de Minas, de Nicole Rodrigues Florentino

O Apanhador de Acalantos, de Beatriz Pereira Rodrigues

O Menino e o Foguete, de Marcelo Rubens Paiva

O Sétimo Gato, de Luis Fernando Verissimo

Sovaco da Cobra, de Ângelo Raphael Albuquerque

Superprotetores, de Jessé Andarilho

Além destes títulos, a Amazon disponibiliza milhares de e-books grátis, dentre eles alguns livros infantis. Clique para acessar: Amazon disponibiliza e-books gratuitos