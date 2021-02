10 filmes encantadores para assistir na Netflix e esquecer os problemas

Quase 18 (2017), Kelly Fremon

Nadine nunca teve uma boa relação com a mãe e o irmão mais velho, mas sempre foi apegada ao pai. Quando ele morre, ela sente que a única pessoa com quem ainda pode contar é Krista, sua melhor amiga da escola. Mas, tudo se complica quando Nadine descobre que Krista está namorando com o seu irmão, Darian. Sentindo-se completamente sozinha, Nadine começa a tomar atitudes egoístas e inconsequentes.