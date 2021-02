10 filmes da Netflix e do Amazon Prime Video que vão dominar as premiações em 2021

A pandemia da Covid-19 fechou cinemas em todo o mundo durante 2020, por esse motivo os principais filmes do ano foram lançados nos serviços de streaming e os usuários puderam conferir o melhor do cinema sem sair de casa. Para ajudar os cinéfilos, a Bula reuniu em uma lista dez longas disponíveis na Netflix e no Amazon Prime Video que provavelmente serão indicados às maiores premiações de 2021. Pelo roteiro, pelas atuações e pela qualidade técnica, essas produções estão entre as apostas dos críticos de cinema. “A Voz Suprema do Blues” (2020), de George C. Wolfe; “O Som do Silêncio” (2020), de Darius Merder; e “Os 7 de Chicago” (2020), de Aaron Sorkin; são alguns dos destaques. Os títulos estão organizados por ordem alfabética e não seguem critérios classificatórios.

Amazon Prime Video

A Assistente (2021), Kitty Green Jane é uma aspirante a produtora de cinema que consegue um ótimo emprego no ramo, como assistente júnior de um poderoso magnata do entretenimento. A primeira a chegar e a última a sair do escritório, Jane tem uma rotina extenuante e acredita que o esforço é necessário para se sobressair. Mas, com o passar do tempo, ela começa a perceber todos os abusos que atingem ela e outras mulheres no ambiente de trabalho.

Uma Noite em Miami (2021), Regina King Em 1964, Cassius Clay (Muhammad Ali), ganha visibilidade após participar do Miami Beach Convention Center e sair como vencedor de sua categoria. Ele comemora seu primeiro título mundial em um pequeno hotel que aceita negros, ao lado de seus grandes amigos: o músico Sam Cooke, conhecido como o rei do Soul; o ativista Malcolm X e o jogador de futebol americano Jim Brown.

Borat: Fita de Cinema Seguinte (2020), de Jason Woliner Continuação de “Borat” (2007), o longa acompanha o personagem Borat, um repórter do Cazaquistão que adquiriu fama internacional após o primeiro filme e passou 14 anos preso por ter envergonhado o país. Ao ser liberto, Borat é convocado pelo governo para entregar um macaco de presente para o vice-presidente dos EUA, numa tentativa de aproximação com o presidente Donald Trump.

O Som do Silêncio (2020), de Darius Merder Ruben é baterista de uma banda de punk-metal, da qual sua namorada, Lou, é a vocalista. Dependente químico, Ruben está sóbrio há quatro anos. De repente, ele percebe que está perdendo a audição e pensa que sua vida e carreira acabaram. Incentivado por Lou, que teme que ele tenha uma recaída, Ruben começa a frequentar uma comunidade para surdos e tenta aceitar sua nova condição.

Netflix

Pieces of a Woman (2021), Kornél Mundruczó Martha e Sean Carson estão prestes a se tornarem pais. Mas, durante o parto domiciliar, a parteira acaba sendo negligente e a bebê deles morre pouco tempo após o nascimento. Enquanto tenta lidar com o luto, Martha ainda precisa encarar o relacionamento abalado com Sean e a presença da mãe autoritária. Além disso, o processo judicial que ela move contra a parteira se torna público.

Relatos do Mundo (2021), Paul Greengrass Em 1870, o Capitão Jefferson Kyle Kidd viaja pelos EUA contando notícias de todo o mundo para as pessoas, apesar dos jornais já estarem se popularizando. No Texas, ele aceita a proposta de levar uma menina de 10 anos, Johanna, de volta para seus familiares. Sequestrada pelo povo Kiowa seis anos antes, Johanna foi criada como um deles e tem um comportamento hostil com as pessoas. Mas, ao longo caminho, ela e Kidd acabam criando um vínculo afetivo.

A Voz Suprema do Blues (2020), de George C. Wolfe Em uma sala de ensaios, em Chicago, uma banda de músicos espera a chegada de Ma Rainey, a “Mãe do Blues”, estrela dos anos 1920. Atrasada para o ensaio, Ma Rainey trava uma batalha com seu empresário e o produtor, ambos homens brancos, pelo controle de sua música e carreira. Enquanto ela não chega, o ambicioso trompetista Levee — que está determinado a começar sua própria banda de blues — incita tensões entre os músicos de Rainey.

Mank (2020), de David Fincher O filme se passa nas décadas de 1930 e 40, em Hollywood, e segue a tumultuosa história do roteirista Herman J. Mankiewicz, conhecido como Mank. Além de ter que lidar com seus vícios, ele tem problemas com Orson Welles para construir o roteiro do filme “Cidadão Kane”, obra-prima do cineasta. O longa também aborda a relação de Mank com os grandes nomes da indústria cinematográfica da época.

Os 7 de Chicago (2020), de Aaron Sorkin Em 1968, em Chicago, o Partido Democrata realiza uma convenção para escolher os candidatos à eleição presidencial daquele ano. Do lado de fora, mais de 15 mil manifestantes contra a Guerra do Vietnã entram em confronto com a polícia e a Guarda Nacional dos EUA. Os organizadores do protesto, que era inicialmente pacífico, são acusados de conspiração e incitação da desordem. O julgamento deles atrai atenção mundial.